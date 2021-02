Samurai Warriors 5: Hack&Slash-Reihe geht in die fünfte Runde

Im Rahmen von Nintendos Direct-Präsentation hat Koei Tecmo Europe das Hack & Slay Samurai Warriors 5 angekündigt. Neben Switch erscheint das Gemetzel durch Gegnermassen im Sommer aber auch für PC (via Steam), PS4 und Xbox One. Das genaue Releasedatum will man laut Angaben auf der offiziellen Webseite am 25. Februar verraten.In der Pressemitteilung heißt es:"Samurai Warriors 5 ist eine Neuinterpretation des Franchise, inklusive einer neuen Geschichte, überarbeitetem Charakter-Design und einer stilvollen visuellen Präsentation. Der Titel lässt Spieler die Samurai-Warriors-Erfahrung in der Sengoku-Periode erleben. Im Fokus werden Nobunaga Oda und Mutsuhide Akechi stehen."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer