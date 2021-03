Samurai Warriors 5: Livestream mit Neuigkeiten datiert

Viel gezeigt wurde bisher noch nicht zum Hack&Slash Samurai Warriors 5 ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) . Das soll sich laut einer Meldung bei Gematsu bald ändern: Für den 24. März hat Koei Tecmo einen Livestream angekündigt, in dem man nicht nur Einblicke in die Action gewähren, sondern sicher auch neue Informationen verkünden wird. Zu sehen ist die Übertragung ab 13 Uhr auf dem offiziellen Youtube-Kanal Erscheinen soll Samurai Warrior 5 am 27. Juli 2021 für PC (via Steam), PS4, One und Switch.Bei der Ankündigung hieß es:"Samurai Warriors 5 ist eine Neuinterpretation des Franchise, inklusive einer neuen Geschichte, überarbeitetem Charakter-Design und einer stilvollen visuellen Präsentation. Der Titel lässt Spieler die Samurai-Warriors-Erfahrung in der Sengoku-Periode erleben. Im Fokus werden Nobunaga Oda und Mutsuhide Akechi stehen."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer