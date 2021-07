Samurai Warriors 5: Demo veröffentlicht

Eine Demo zu Samurai Warriors 5 ab 69,98€ bei vorbestellen ) ist von Koei Tecmo und Omega Force für PC ( Steam ), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Sie umfasst den Auftakt des Spiels. Speicherstände soll man in die Vollversion übernehmen können.Das Musou-Actionspiel bzw. Hack-&-Slay in der Sengoku-Zeit wird derzeit für PC (Steam), PlayStation 4 (spielbar auf PlayStation 5 via Abwärtskompatibilität), Switch und Xbox One (spielbar auf Xbox Serie X|S via Abwärtskompatibilität) entwickelt und wird am 27. Juli 2021 in Europa erscheinen."Samurai Warriors 5 ist eine Neuinterpretation des Franchise, inklusive einer neuen Geschichte, überarbeitetem Charakter-Design und einer stilvollen visuellen Präsentation. Der Titel lässt Spieler die Samurai-Warriors-Erfahrung in der Sengoku-Periode erleben. Im Fokus werden Nobunaga Oda und Mutsuhide Akechi stehen."Letztes aktuelles Video: Character Trailer