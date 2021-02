Ninja Gaiden: Master Collection: Sammlung angekündigt, erscheint im Juni

Koei Tecmo hat die Spiele-Sammlung Ninja Gaiden: Master Collection angekündigt. Sie erscheint am 10. Juni 2021 für PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch. Die Sammlung besteht aus Ninja Gaiden Sigma Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor's Edge.

Aus Angaben auf der offiziellen Webseite geht hervor, dass es mit Ayane, Rachel, Momiji und Kasumi vier weitere spielbare Figuren geben soll. Auch sind zusätzlich erschienene DLCs wie zusätzliche Outfits in der Sammlung enthalten. Auf der anderen Seite werden aber manche Inhalte der Originale fehlen: In Ninja Gaiden Sigma 2 wird etwa der Online-Modus für die Team-Missionen nicht länger verfügbar sein. Bei Ninja Gaiden 3: Razor's Edge fällt dagegen die Klanschlacht für "Schatten-der-Welt" der Schere zum Opfer. Auch der Online-Mehrspielermodus für "Ninja-Prüfungen" wird nicht enthalten sein.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer