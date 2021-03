Ninja Gaiden: Master Collection: Deshalb fehlen Ninja Gaiden Black und Ninja Gaiden 2

Im Juni erscheint bekanntlich die Ninja Gaiden: Master Collection. Sie enthält mit Ninja Gaiden Sigma Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor's Edge zwar ein prominentes Trio, aber Hardcore-Fans hätten sich zusätzlich sicher auf die Originalversionen Ninja Gaiden Black und Ninja Gaiden 2 gefreut.Warum beide Spiele in der Sammlung fehlen, hat Ninja Gaiden Brand Manager Fumihiko Yasuda laut eines Beitrags bei Siliconera in einem Interview gegenüber der Famitsu erklärt:"Was Ninja Gaiden Black und das ursprüngliche Ninja Gaiden 2 angeht: Es waren nur noch Teile der ursprünglichen Original-Daten intakt und selbst diese konnten wir nicht retten. Das ist außerdem der Grund, warum wir uns für Sigma entschieden haben."Ebenso merkte Yasuda an, dass Team Ninja die Sigma-Teile ohnehin als die "finalen Versionen" der beiden Spiele betrachte.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer