Ninja Gaiden: Master Collection: PC-Version wird ziemlich rudimentär ausfallen

Die PC-Version der Ninja Gaiden: Master Collection wird sich auf wenige PC-spezifische Optionen und Anpassungsmöglichkeiten beschränken. Auf die Frage, ob die PC-Umsetzung z.B. 120 fps oder Ultrabreitbild-Auflösungen unterstützen würde, sagte Produzent Fumihiko Yasuda gegenüber der PC Gamer : "Die Steam-Version hat keine erweiterten Grafikoptionen, sondern läuft in 1080p mit 60 fps und wenn die Hardware-Bedingungen erfüllt sind, läuft sie automatisch in 4K mit 60 fps. Die Auflösung und die Bildwiederholrate können während des Gameplays schwanken - und natürlich müssen Spieler, um in 4K zu spielen, einen 4K-Fernseher oder -Monitor haben." Des Weiteren erklärte Yasuda, dass die PC-Fassung nur mit einem Controller gespielt werden kann. Tastatur/Maus-Unterstützung ist nicht geplant.Die Ninja Gaiden: Master Collection wird am 10. Juni 2021 für PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheinen. Die Sammlung besteht aus Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Von den Originalversionen von Ninja Gaiden Black und Ninja Gaiden 2 waren nur noch Bruchstücke der Original-Daten intakt und deswegen entschieden sich die Entwickler die Sigma-Versionen als Grundlage zu nehmen ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer