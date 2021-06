Ninja Gaiden: Master Collection: Koei Tecmo gibt generelle Kampftipps im Video

Am 10. Juni erscheint die Ninja Gaiden: Master Collection für PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch. Als kleine Einstimmung auf den bevorstehenden Release der Schnetzel-Sammlung haben Team Ninja und Koei Tecmo in Kooperation mit Sony eine Reihe von generellen Kampf-Tipps zusammengestellt, die als Schlüssel für das Überstehen der teils enorm knackigen Herausforderungen dienen sollen.Die hohe Beweglichkeit von Ryu Hayabusa erweist sich nicht nur im Kampf als nützlich, denn Fähigkeiten wie Wandläufe können auch den Weg in versteckte Areale bahnen. Shurikans sollen zudem nicht in erster Linie Schaden anrichten, sondern die Gegner betäuben. Zudem sollte man immer ein Auge darauf haben, die Umgebung bei den Bewegungen mit einzubeziehen, um sich im Kampf zu positionieren. Und auch Ryus Oldschool-Guillotine-Throw ist wieder mit von der Partie.Letztes aktuelles Video: Combat Tips