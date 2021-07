Ninja Gaiden: Master Collection: Update bringt Grafikoptionen in die PC-Version

Bildschirm-Modus

Auflösung

Vsync

Triple-Buffering

Kantenglättung

Tiefenschärfe

Schattendarstellung

Die PC-Version der Ninja Gaiden: Master Collection ( ab 35,99€ bei kaufen ) ließ bei der Veröffentlichung im vergangenen Monat so einige Wünsche offen - vor allem, was die Grafikeinstellungen angeht. Wie Eurogamer.net schreibt, wurde z.B. keine 1440p-Auflösung unterstützt, jeder Spielstart erfolgte im Fenster-Modus und Änderungen an der Auflösung konnten nicht direkt im Spiel vorgenommen werden. Stattdessen musste man beim Start den Umweg über die Befehlszeile bei Steam nehmen und die gewünschte Auflösung manuell eintragen.Mit dem jüngst veröffentlichten Update 1.0.0.2 ist es damit jetzt endlich vorbei: Über das Hauptmenü im Spiel erhält man ab sofort Zugriff auf diverse Grafikoptionen. Dazu gehören folgende Anpassungen:Damit sind die Optionen gemessen an PC-Maßstäben immer noch ziemlich oberflächlich, aber immerhin kann man sich jetzt den nervigen Start über die Befehlszeile sparen.Letztes aktuelles Video: Combat Tips