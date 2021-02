Star Wars: Hunters: Squad-basierte Mehrspieler-Action von Zynga für Switch und mobile Geräte angekündigt

Bei der Nintendo-Direct-Präsentation wurde ein neues Spiel im Universum von Star Wars enthüllt: Star Wars: Hunters. Das Spiel wird bei Zynga produziert, erscheint über das Label Lucasfilm Games und soll noch in diesem Jahr für Switch sowie mobile Geräte (Android & iOS) erscheinen.Dabei setzt der Hersteller auf ein Free-to-play-Modell. Auf Switch wird nicht einmal die Mitgliedschaft bei Nintendo Online verlangt, um an den Mehrspieler-Partien der Squad-basierten Action teilnehmen zu dürfen. Ein plattformübergreifendes Zusammenspiel soll ebenfalls möglich sein."Star Wars: Hunters für die Nintendo Switch und ihre leidenschaftliche Fangemeinde zu veröffentlichen, ist ein aufregender Meilenstein für Zynga", sagt Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. "Wir haben Star Wars: Hunters für Spieler entwickelt, die schon immer davon geträumt haben, ein hochspannendes Action-Spiel zu spielen, das in der Star Wars-Galaxie angesiedelt ist. Wir freuen uns darauf, unseren Einstieg in das Konsolen-Gaming mit den Switch-Spielern zu feiern.""Star Wars: Hunters ist von klassischen Star Wars Geschichten und Settings inspiriert, hat aber einen eigenen Look, der anders ist als alles, was wir zuvor getan haben", so Douglas Reilly, VP, Lucasfilm Games. "Wir freuen uns, den Nintendo Switch-Spielern ein sehr bunt gemischtes Charakter-Roster zu bieten, mit dem sie auf dem Sofa oder unterwegs gegen ihre Freunde antreten können."Letztes aktuelles Video: Official Teaser Trailer