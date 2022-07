Star Wars: Hunters: Zynga verschiebt Veröffentlichung erneut

Star Wars: Hunters: "Oberste Priorität, Spielern bestmögliche Erfahrung zu bieten"





Star Wars: Hunters wird erneut verschoben. Publisher Zynga teilt mit, man wolle den "hohen Erwartungen" der Fans und der Entwickler selbst gerecht werden, weswegen das Spiel erst 2023 erscheint.Star Wars: Hunters, ist ein Team-basierter Third-Person-Titel, der exklusiv für die Switch und als mobile Version für Android- und iOS-Geräte erscheinen soll. Er reiht sich damit in die lange Liste der für dieses Jahr angekündigten, aber ins nächste Jahr vertagten Games ein. Ursprünglich sollte Hunters sogar schon 2021 erscheinen, doch bereits damals konnten die Entwickler den Veröffentlichungstermin nicht einhalten.In einer offiziellen Mitteilung über den Twitter-Account von Star Wars: Hunters zeigt sich Zynga verständnisvoll: "Wir verstehen, dass Spielverzögerungen frustrierend sind, aber unsere oberste Priorität ist es, sicherzustellen, dass die Spieler die bestmögliche Erfahrung in der Arena haben" heißt es in dem Schreiben. Der Titel feierte bereits einen sogenannten "Soft Launch", der eine ausgewählte Anzahl an interessierten Spielern die Möglichkeit bietet, das Spiel in der Entwicklungsphase vorab zu spielen.Zynga dankt den Testern für ihr Feedback, welches das Studio nutzt, um das Spiel so gut werden zu lassen, wie es nur ginge. Star Wars: Hunters soll darüber hinaus weiterhin für testende Spieler, die bereits einen Zugang erhalten haben, verfügbar bleiben und mit neuen Inhalten über die kommende Zeit versorgt werden.Der bis dato als Free-to-Play-Titel geplante Action-Ableger soll in schnellen Schlachten Teams aus vier Spielern über die Karten, die aus dem populären Star Wars-Universum entsprungen sind, jagen. Dabei schließen wir uns entweder dem Galaktischen Imperium, oder aber der Rebellenallianz an und wählen eine Charakterklasse mit eigenen, einzigartigen Fähigkeiten. Im Trailer zum Spiel bekommen wir einen Vorgeschmack, wie sich die sowohl Nahkampf-, als auch Fernkampf-orientierten Gefechte in Star Wars: Hunters abspielen könnten.Letztes aktuelles Video: Official Teaser Trailer