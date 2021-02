Legend of Mana: Remaster des PlayStation-Oldies für PS4, Switch und PC kommt im Juni

Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch) Screenshot - Legend of Mana (PC, PS4, Switch)

Square Enix hat eine Remaster-Fassung des Rollenspiel-Klassikers Legend of Mana angekündigt, das erstmals im Jahr 1999 (bzw. 2000 im Westen) erschien. Der Titel für PlayStation 4, Switch und PC (Steam) soll laut Gematsu.com am 24. Juni zum Preis von 29,99 Dollar erscheinen ( zur offiziellen japanischen Website ).Vorbestellungen bringen PS4-Käufern zehn Avatare sowie ein "Custom Theme"; auf dem PC gibt es für Vorabbestellungen ein "Custom-Wallpaper". In Japan plant Square Enix in seinem offiziellen Store zudem eine physische Collector's Edition für PS4 sowie Switch für 14.300 Yen (rund 112 Euro). Darin enthalten sind neben dem Spiel das Art-Book “Art of Mana 30th Anniversary Special Issue” der offizielle Soundtrack “Legend of Mana Remastered: The Soundtrack” sowie ein Plüschtier von "Li’l Cactus".Die Hauptfigur begibt sich auf die mystische Reise zum Mana-Baum aus seinem Traum, den er in der Realität dort allerdings nicht vorfindet. Im Laufe des Abenteuers erlangt er spezielle Artefakte, die auf der Karte platziert werden können, um Städtchen und Dungeons "mit Hilfe des Land-Creation-Systems Leben" einzuhauchen - je nach Spielweise mit variiernden Story-Abzweigungen. Bei der Erkundung der weiten Welt von Fa’Diel soll es zu allerlei Echtzeit-Monsterkämpfen kommen.In der Neuauflage bekommt u.a. die Optik eine Überarbeitung und der Soundtrack wurde umarrangiert. Außerdem ist das Minispiel “Ring Ring Land” erstmals im Westen erhältlich.