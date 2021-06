Legend of Mana: Intro des Remasters stimmt zum bevorstehenden Release ein

Im Zuge der seines E3-Programms hat Square Enix den "Einstiegsfilm" zur Neuauflage von Legend of Mana veröffentlicht und damit auf die bevorstehende Rückkehr des Kult-Rollenspiels eingestimmt, das ursprünglich 1993 unter dem Namen Seiken Densetsu 2 für das SNES (bzw. Super Famicom) in Japan erschien. Lange muss man nicht mehr warten: Das Remaster steht bereits ab dem 24. Juni für PS4, Switch und den PC (via Steam) zur Verfügung - Vorbestellungen sind ab sofort möglich.Zu den neuen Features gehört das Ausschalten von Feindbewegungen, das erstmals veröffentlichte Minispiel "Ring Ring Land" sowie die Möglichkeit, zwischen dem Original-Soundtrack von damals und neu arrangierten Klängen umschalten zu können.Letztes aktuelles Video: Opening Movie Termin