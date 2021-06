Legend of Mana: Neuauflage des Rollenspiel-Oldies veröffentlicht

Am 24. Juni 2021 hat Square Enix das HD-Remaster des vor 22 Jahren in Japan auf der ersten PlayStation erschienenen 2D-Action-Rollenspiels Legend of Mana , dem vierten Teil der Mana-Reihe, für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store eShop und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, kostet jeweils 29,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Begebt euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum aus euren Träumen ... und entdeckt dabei, dass die Weltkarte leer ist! Auf euren Reisen erhaltet ihr besondere Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platzieren könnt, um Städte und Dungeons zum Leben zu erwecken und die Story voranzutreiben.Trefft eine bunte Truppe verschiedenster Charaktere, kämpft gegen furchterregende Monster und erkundet die weite Welt von Fa'Diel. In dieser Remaster-Version könnt ihr zwischen neu arrangierter Musik und dem ursprünglichen Soundtrack wechseln. Außerdem gibt es weitere neue Features – darunter die Möglichkeit, Feindbegegnungen auszuschalten, sowie das erstmals veröffentlichte Minispiel 'Ring Ring Land'."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer