Knockout City: Cross-Play-Beta startet im April

Im April wird es eine weitere Beta für das jüngst angekündigte Future-Sportspiel Knockout City geben. Das wurde im Rahmen von Sonys State of Play angekündigt. Das Besondere: Dieses Mal wird man auch plattformübergreifend gegeneinander die futuristische Variante von "Völkerball" spielen dürfen, zu dem wir auch schon eine Vorschau haben.Die Cross-Play-Beta wird vom 2. bis 4. April auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (via Steam und Origin) stattfinden. Bei der Beta darf man bereits in vier Karten hinein schnuppern, fünf verschiedene Bälle ausprobieren und in den beiden Modi 3v3 und 1v1 antreten.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau