Knockout City: Entwicklertagebuch über das Sound Design und den Soundtrack

Mit einem Video-Entwicklertagebuch gestatten Electronic Arts und die Velan Studios einen Blick hinter die Kulissen der kommenden Völkerball-Action Knockout City. Dabei befasst man sich speziell mit den Herausforderungen beim Sound Design und stellt den Soundtrack vor, für den man das Musikduo Sonny und Matt von The Soundlings eingespannt hat. Beide waren zuvor bereits in Projekte wie DC‘s Shazam!, HBO‘s Lovecraft Country und Netflix’s Narcos Mexico involviert. Für Knockout City wurden 19 Musikstücke komponiert, die verschiedene Stilrichtungen umfassen sollen.Bei Diensten wie Spotify Apple Music und iTunes kann der Original-Soundtrack angehört werden. Weitere Informationen gibt es im offiziellen Blogbeitrag . Knockout City erscheint am 21. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC auf Origin, Steam und dem Epic Games Store. Darüber hinaus ist auch eine Veröffentlichung bei EA Play geplant. Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate werden damit ebenfalls sofort Zugriff auf den sportlichen Mehrspieler-Titel haben.Letztes aktuelles Video: Entwicklertagebuch Behind the Sound Design and Soundtrack