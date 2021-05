Knockout City: Weiterhin kostenlos spielbar (bis Level 25)

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES



— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021

Eigentlich sollte das teambasierte Multiplayer-Spiel Knockout City von den Velan Studios und EA nur eine zeitlich begrenzte Kostenlos-Phase bekommen. Das von Dodgeball inspirierte Actionspiel (vergleichbar mit Völkerball) konnte bis zum Sonntag, 30. Mai im Rahmen der "Block-Party" kostenlos ausprobiert werden (danach war ein Preis von 19,99 Euro inkl. Ingame-Gegenständen geplant).Auf Twitter verkündeten die Entwickler am Sonntag allerdings, dass Einsteiger auch nach der abgelaufenen Anfangs-Phase noch kostenlos ins Spiel hineinschnuppern können. Bis zum Erreichen des Rangs "Street Rank 25" lässt sich die Kostenlos-Aktion ausreizen (was laut Tester Mathias schon ein paar Stündchen in Anspruch nehmen kann) - danach werden die knapp 20 Euro fällig:Letztes aktuelles Video: Trailer zu Saison 1