Knockout City: Saison 2 startet nächste Woche im (virtuellen) Kino

Electronic Arts und die Velan Studios haben im Rahmen der gestrigen EA Play Live 2021 präsentiert, was Spieler in der in der Season 2 von Knockout City ab 12,99€ bei kaufen ) erwartet. Diese Saison des Sportspiels umfasst eine Karte mit ständig wechselnden, von Filmen inspirierten Arenen, einen neuen Ball, neue Playlists, sowie diverse Ausrüstung und Belohnungen. Der Startschuss fällt am 27. Juli."In dieser Saison können Rowdys ihre Moves auf einer neuen Karte, dem Holowood Drive-In, ins Kino bringen. Der Holowood Drive-In enthält von Filmen inspirierte Spielfelder, die sich in Echtzeit verändern – von der „Kathedrale des Grauens“ bis hin zur charmanten „Brücke der Liebe“ hat diese Karte einiges zu bieten. Der neue Sodaball sorgt außerdem für gewaltigen Spaß, indem er die Bildschirme der Gegner mit klebriger Limo bedeckt, während sie durch mit Graffiti verzierte Tunnel rennen und rund um die Spitze einer riesigen Pyramide oder Burg kämpfen. Dank Ausrüstung im Filmdesign können die Spielenden den roten Teppich für diese Blockbuster-Spiele stilsicher betreten und ihren frischen Look in einer neuen Saison des Ligaspiels (mit eigenen glitzernden Belohnungen), zahlreichen neuen kosmetischen Objekten, neuen Playlists und mehr präsentieren.Knockout City ist bereits erhältlich und kann bis zu Straßenrang 25* kostenlos ausprobiert werden. Das Spiel bietet Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt und ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin, Steam und im Epic Games Store, sowie dank Aufwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Mitglieder bei Xbox Game Pass, EA Play und Epic Games Store können Knockout City kostenlos spielen."Letztes aktuelles Video: Trailer zu Saison 1