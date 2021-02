World's End Club: Action-Adventure im Anime-Stil bekommt eine Switch-Umsetzung

Publisher IzanagiGames bringt das schon auf iOS und Mac (Apple Arcade) erhältliche , seitlich scrollende Action-Adventure World's End Club auf die Switch. Während reale Weltuntergangssekten es mit ihren Terminen nicht so genau nehmen, dürfte die Veröffentlichung dieser Umsetzung wahrscheinlicher eintreten: Wie Gematsu.com berichtet, wird das seitlich scrollende Spiel im Anime-Design am 28. Mai im Westen für die Switch veröffentlicht.In Japan wird es schon einen Tag früher sowohl eine Download-Fassung (4.928 Yen, also rund 39 Euro) als auch eine Handels-Version (5.478 Yen, also rund 43 Euro) geben. In dem actionlastigen Abenteuer von Entwickler Too Kyo Games begeben sich zwölf zwölfjährige Kinder auf eine 1.200 Kilometer lange Reise. Im Entwickler-Team ist als Szenario-Schöpfer Kotaro Uchikoshi (Schöpfer der Zero-Escape-Reihe) sowie Creative-Director Kazutaka Kodaka (Danganronpa) mit an Bord. Der App-Store erläutert:"Zwölf 12-Jährige reisen 1200kmEine ganz neue Art von Action-Abenteuerspiel, das eine spannende Geschichte mit 2D-Side-Scrolling-Action verbindet. Ein echtes Dreamteam-Abenteuerspiel mit einem Szenario, das vom Schöpfer der Zero-Escape-Serie Kotaro Uchikoshi geschrieben wurde und für das Kazutaka Kodaka von Danganronpa als Kreativdirektor verantwortlich zeichnet.- Einfache Steuerungen- Ein 2D-Scrolling-Puzzle-Actionspiel in Kombination mit einem Story-Adventure-Spiel.- Entscheidungen der Hauptakteure führen zu den nächsten Zielen - eine weitverzweigte Geschichte.- 12 einzigartige spannende Figuren!- Berühmte Loactions in ganz Japan- Die Geschichte entfaltet sich auf... unerwartete WeiseAn einer Grundschule in Tokio gibt es den Go-Getters-Club, dem Schüler und Schülerinnen angehören, die sich als Außenseiter fühlen. Reycho und die anderen Mitglieder des Clubs sind irgendwie anders als die anderen an ihrer Schule. Eines Tages mitten im Sommerhalbjahr..., hat der Bus, mit dem sie gerade auf Klassenfahrt sind, einen Unfall. Als sie aufwachen, sind sie auf einmal in einem Themenpark unter dem Meer. Reycho und die anderen sind an diesem seltsamen, seit langem verlassenen Ort gefangen.Plötzlich taucht ein geheimnisvoller Clown aus dem Nichts auf und befiehlt ihnen, ein Survival-Game zu spielen! Bevor sie überhaupt merken, was vor sich geht, kämpfen sie um ihr Leben. Werden sie es schaffen zu überleben und diesen seltsamen Ort zu verlassen? Alle fühlen sich verloren und verwirrt... Doch dann bemerken sie auf einmal außergewöhnliche Kräfte in ihrem Inneren. Und gleichzeitig...ereignen sich überall auf der Welt merkwürdige Zwischenfälle."