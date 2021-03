Moto GP 21: Erste Spielszenen zur Motorrad-Simulation

Milestone hat erste Spielszenen zu Moto GP 21 veröffentlicht und gibt damit einen Einblick in die Motorrad-Simulation, die am 22. April für PC und Konsolen erscheinen soll. Vorgestellt wird in diesem Zusammenhang auch die neue Funktion "Long Lap Penalty", die Fahrer für unfaires Verhalten wie Abkürzungen oder Regel-Missachtungen bestraft. Die Entwickler beschreiben das System folgendermaßen:"Die Strafe besteht darin, einer Runde einige Sekunden zusätzlicher Fahrzeit hinzuzufügen. Diese zusätzlichen Sekunden werden auf einer Teilstrecke außerhalb der regulären Rennstrecke erzielt. Dieser Teilabschnitt erweitert die reguläre Rennstrecke um zusätzliche Streckenmeter, so dass die Gesamt-Rundenzeit einige Sekunden länger ist als die regulär mögliche Rundenzeit. Tatsächlich ist diese Verfahrensweise eine nützliche Möglichkeit für die Stewards, eine geringfügige Strafe zu verhängen, die den betroffenen Fahrer jedoch bereits seine aktuelle Position kosten könnte."Mit Moto GP 21 verspricht Milestone hinsichtlich der Fahrphysik den bisher realistischsten Teil der Reihe.Letztes aktuelles Video: Erste Spielszenen