SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium: Switch-Umsetzung des Neo-Geo-Pocket-Color-Titels

Screenshot - SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium (Switch)

Screenshot - SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium (Switch)

Screenshot - SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium (Switch)

Screenshot - SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium (Switch)

Screenshot - SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium (Switch)

Screenshot - SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium (Switch)

Screenshot - SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium (Switch)

Screenshot - SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium (Switch)