Neon White: Indie-Hit erscheint in Kürze für PlayStation

Neon White: Halsbrecherische Speedruns jetzt auch auf Sonys Konsolen

Der Weg ist das Ziel

Bislang haben der Protagonist aus Neon White und seine Crew den Himmel von Dämonen nur auf dem PC und der Nintendo Switch gesäubert, bald dürfen sie ihre Reinigungsarbeiten auch auf der PlayStation fortsetzen.Der Indie-Hit mit seiner bizarren Mischung aus Ego-Shooter und Speedrun-Plattforming erschien am 16. Juni und gehört für viele Outlets zu den spannendsten Spielen des Jahres. Obwohl das neue Werk von Donut County -Entwickler Ben Esposito mit über 7.000 Steam-Reviews (99% davon positiv) und drei Nominierungen bei den Game Awards bereits für Trubel gesorgt hat, dürfte die neue Plattform weiteren Aufwind generieren.Noch dieses Jahr hechtet Neon White auf die PlayStation 4 und 5, genauer gesagt am 13. Dezember. Dann könnt ihr dem titelgebenden Attentäter dabei helfen, den Himmel von Dämonen zu befreien und euch in geradezu halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die verschiedenen Level des Indie-Titels zu schießen.Denn „Tempo“ ist Neon White’s zweiter Vorname: Der Ego-Shooter ist wie gemacht für Speedrunner und sorgt für einen Blutdruck bis zum Anschlag. In jedem Level gilt es, die schnellstmögliche Route zum Ziel zu finden und auf dem Weg alle Dämonen auszuschalten, denn nur dann könnt ihr den aktuellen Hindernisparcours auch abschließen.Der Schlüssel zum Erfolg sind die verschiedenen Waffen, die ihr in den Leveln findet und die gleichzeitig mit verschiedenen Fähigkeiten daherkommen: Stampfer, Doppelsprünge oder Enterhaken lassen sich jedoch nur aktivieren, wenn ihr die Waffen wegwerft, weshalb ihr in Sekundenschnelle entscheiden müsst, ob ihr die übrig gebliebene Munition noch braucht oder nicht.Das Kämpfen um neue Bestzeiten, die sich online mit Freunden und Fremden vergleichen lassen, soll euch stets zu Höhenflügen motivieren und der pumpende Soundtrack von Machine Girl steht euch dabei stets zur Seite. Wie das in der Praxis aussieht, verrät der oben eingebettete Ankündigungstrailer.Am 13. Dezember kommen dann auch PlayStation-Besitzer in den Genuss von Neon White und dürfen, wenn man sich anhand des Preises am PC und auf der Nintendo Switch orientiert, 21,99 Euro auf die digitale Ladentheke legen. Zu spät, um noch für den Indie-Hit bei den Game Awards zu stimmen, aber nicht zu spät, um den Metacritic-Score von 90 auf Herz und Nieren zu überprüfen.