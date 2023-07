Neon White: Eines der besten unbekannten Spiele von 2022 bekommt eine Handelsversion

Neon White: Physische Version auch bei uns bequem erhältlich





2022 war ein Jahr der großen Spiele: Mitunderschien ein Blockbuster nach dem anderen, bei dem kleine Titel wiefast untergegangen sind.Zum Glück nur fast, denn mit fast 10.000 Bewertungen auf Steam , davon, sowie einem Metacritic-Score von 89 hat die Mischung aus Ego-Shooter und Speedrun-Puzzle durchaus seinen verdientes Stück vom Kuchen abbekommen. Auchist Neon White gelandet – und bekommt jetzt endlich diespendiert.Die Ankündigung erfolgte über den offiziellen Twitter-Kanal von Neon White, wo man die beiden verfügbaren Versionen auch gleich optisch präsentierte. Die physische Umsetzung erscheint dabei in Zusammenarbeit mit dem bekannten, aber wer deshalb jetzt eine lange Lieferzeit und immense Importkosten befürchtet, darf aufatmen.Neon White könnte in naher Zukunft nämlich in zwei Varianten euer Regal schmücken und nur eine davon wird exklusiv über die Website von iam8bit vertrieben – die andere landet regulär im breiten Fachhandel. Beide Versionen erscheinen ausschließlich für dieund die, PC-Spieler gehen also leider leer aus und auf der Xbox ist Neon White ja noch nicht erschienen, auch wenn ein Release geplant ist.Während sich die reguläre Handelsversion auf das Spiel und einbeschränkt, hat die nur über iam8bit erhältliche Variante ein elegantes neues Cover und fünf nette Sticker von den Hauptcharakteren des rasanten Shooters.sind derzeit noch nicht bekannt, da Neon White digital 22,99 Euro kostet, dürfte die normale physische Version vermutlich mit rund 30 Euro zu Buche schlagen.Und worum geht es in Neon White jetzt eigentlich? In der Rolle von Attentäter White werdet ihr für die Säuberung des Himmels von Dämonen engagiert und dürft nur selbst in das Wolkenreich aufsteigen, wenn ihr euch dabei erfolgreich anstellt. Spielerisch erwarten euchaus der Ego-Perspektive, bei denen Schnelligkeit und das gezielte Aufspüren von Abkürzungen essenziell sind.