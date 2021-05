Anno 1800: Reisezeit: Komplexer als erwartet: Touristen, Restaurants, Kundschaft, Rezepte, neue Waren und mehr

Ein Hotelklotz für die Touristen.

Die Reichweite des Restaurants mit dem Rezept Erzherzogschnitzel.

Was soll in den Restaurants angeboten werden?

Ein Obstgarten in der Neuen Welt.

In Anno 1800: Reisezeit werden Touristen als neue Einwohnerstufe in der Alten Welt hinzugefügt, die über Nacht in der Stadt bleiben werden - im Gegensatz zu den bisherigen Besuchern, die nur einen Tagesausflug unternommen haben. Um Touristen anzulocken, ist ein Ausbau des Besucherhafens nötig (ab 500 Ingenieure). Danach gilt es Hotels zu bauen, die reichlich Baukosten und Platz (9x7 Felder) verschlingen, aber immerhin 500 Touristen beherbergen können. Auch Touristen haben Grund- und Zufriedenheitsbedürfnisse. Sie sind ein Mix aus alten und neuen Waren, den neuen Restaurants sowie kulturellen Gebäuden wie dem Varieté, Zoo oder Museum. Die Erfüllung der Zufriedenheit kann bei den jeweiligen Hotels eingesehen werden."Während ihr den Status jedes Bedürfnisses schnell über das Menü des jeweiligen Hotels einsehen könnt, gibt es eine Änderung dazu, wie sich Zufriedenheit auf eure Touristen-Bevölkerung auswirkt: Das Erfüllen eines Bedürfnisses kann nämlich durch die Zufriedenheit limitiert werden. Dies wird durch ein Icon mit einem unzufriedenen roten Gesicht darstellt, zusammen mit der Info, bis zu welchem Grad das Bedürfnis zurzeit erfüllt werden kann. Mögliche Gründe für diese Limitierung können niedrige Inselattraktivität oder ein Mangel an Abwechslung, was Sehenswürdigkeiten angeht, sein. Löst diese Probleme, um sicherzustellen, dass Touristen eure Inseln besuchen wollen und um die Zahl der möglichen Touristen in eurer Stadt zu maximieren. Zufriedene Touristen geben mehr Geld in eurer Stadt aus - und da die Taschen dieser Wohlhabenden Reisenden gut gefüllt sind, lohnt es sich auf jeden Fall, ihre anspruchsvollen Bedürfnisse zu erfüllen", erklären die Entwickler Touristen fordern Restaurants, Cafés und Bars. Alle drei Gebäude funktionieren so ähnlich wie "Öffentliche Gebäude", nutzen aber ein Rezepte-System für Produktion und Service. Abhängig vom gewählten Rezept bereitet das Gebäude eine Speise, Dessert oder Getränk zu, das die Bedürfnisse der Touristen erfüllt und gleichzeitig reguläre Wohnhäuser in einem gewissen Umkreis verbessert.Die Touristen als neue Einwohnerstufe sind mit der neuen Ressource "Kundschaft" verbunden, die ein wenig an "Arbeitskraft" erinnert. Diese "Kundschaft" ist wichtig für Restaurants, Bars und Cafés, die vom Tourismus leben. Damit sie mit 100%iger Produktivität arbeiten können, ist eine gewisse Anzahl an Kundschaft nötig. Wenn einem Gebäude die nötige Kundschaft fehlt, wird auch ein positiver Effekt auf die Wohnhäuser in der Nähe reduziert. Ubisoft : "Wie ihr sehen könnt, benötigt jedes Rezept gewisse Zutaten - stellt also sicher, dass ihr ein Lagerhaus in der Nähe habt. Einige Rezepte benötigen Zutaten aus anderen Regionen, während andere Zutaten verwenden, die einfacher zu erlangen sind. Da wir stets versuchen, a) neue System auszuprobieren und b) euer Gameplay mit neuen Featuren spannender zu gestalten, haben wir das Rezept-System als neue Herausforderung entwickelt. Alle Rezepte erfüllen das Bedürfnis der Touristen nach Restaurants, Cafés und Bars auf gleiche Weise – sie werden jede der köstlichen Gerichte, die ihr ihnen bieten könnt, genießen. Allerdings variiert der bereits erwähnte Buff für die nahegelegenen Wohnhäuser: Wenn euer Restaurant, zum Beispiel, das „Erzherzogschnitzel“ serviert, erhalten Anwohner +3 Zufriedenheit und verbrauchen weniger Brot, Fisch und Schokolade. Wenn ihr stattdessen 'Gulasch à la Stroggof' serviert, erhalten sie +2 Zufriedenheit und verbrauchen weniger Fisch, Wurst und Fleischkonserven. Das strategische Platzieren von Restaurants, kombiniert mit der Wahl des Rezepts basierend auf den benötigten Zutaten und den nahegelegenen Wohnhäusern (und ihren entsprechenden Bedürfnissen) sollten euch eine schöne Puzzle-Herausforderung bieten, wenn ihr Fans von Optimierung seid."DLC-Synergie: "Besitzer von vorigen DLCs können sich, wie bereits zuvor, auf ein paar Synergien freuen, die ihnen alternative Wege zum Erfüllen der Bedürfnisse ihrer Touristen geben. Zutaten aus der Arktis oder aus Enbesa ermöglichen neue Rezepte (wie wäre es mit frischem Hummer oder etwas Rentierfleisch?), während ein Besuch der Speicherstadt oder eines gewaltigen Palasts Touristen sehr gut davon ablenken kann, dass sich auf der Insel gar kein Museum befindet. Dadurch werden keine stärkeren Boni freigeschaltet, aber mit weiteren aktivierten DLCs ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, um die neuen Herausforderungen von „Reisezeit“ anzugehen."Mit den Obstgärten und der Chemiefabrik werden zwei weitere Produktionsgebäude eingebaut, die als Zulieferer für die Zutaten der Rezepte dienen."Obstgärten produzieren neue landwirtschaftliche Waren, die entweder direkt den Bedarf der Touristen decken (Marmelade) oder als Input-Waren für Rezepte dienen. Sie funktionieren ähnlich wie eure Holzfällerhütten, indem sie Bäume in einem Gebiet um sich herum pflanzen. Ihr müsst keine Felder bauen, wie bei einer Paprika-Farm oder einem Weinberg, denn dies hätte eine Überarbeitung des bestehenden Systems erfordert, damit Module oder Farmfelder hätten ausgebaut werden können oder sich automatisch verändert hätten. Holzfällerhütten haben bereits ein solches System, bei dem sie ihre Umgebung durch das Anpflanzen von Bäumen modifizieren. Und da alle neuen Waren Bäume benötigen, war die Verwendung dieses Systems der passendste Weg.Allerdings können nicht alle speziellen neuen Zutaten in der Alten Welt angebaut werden, sodass ihr in der Neuen Welt Platz schaffen müsst, um auch dort Obstgärten anzulegen. Nur so könnt ihr Waren wie Zimt, Kampferwachs oder Zitrusfrüchte für neue Produkte wie Shampoo oder Limonade produzieren. (...) Ähnlich wie Restaurants verwenden auch Obstgärten ein Rezeptsystem, bei dem ihr das Saatgut, das der jeweilige Obstgarten anbauen soll, aus einem Katalog auswählen könnt. Allerdings benötigen Obstgärten keine Input-Waren. Auch die Chemiefabrik nutzt das Rezeptsystem. Es stehen euch Patente für drei neue Konsumgüter zur Verfügung, alle drei Produkte sind bei euren Touristen sehr gefragt. Produziert fruchtige Limonade (mit Salpeter, Zucker und Zitrusfrüchten), seifiges Shampoo (mit Seife, Zimt und Kokosnussbutter) und Souvenirs (mit Glas, Kampferwachs und Baumwolle), um eure Touristen glücklich zu machen."Außerdem ist es notwendig, Buslinien und Bushaltestellen zu bauen, damit die Touristen zu ihren gewünschten Ausflugszielen kommen können, da sie recht lauffaul sind ( wir berichteten ). Mit dem Eisernen Turm kann zudem ein neues dreistufiges Monument errichtet werden, das ebenfalls in Zusammenhang mit der Kundschaft, der Verbesserung der normalen Wohngebäude und der Attraktivität der Insel steht. Touristische Ornamente (Souvenirladen, Aussichtspunkt, Wegweiser, Blumenbeete und mehr) stehen mit Anno 1800: Reisezeit ebenso auf dem Bauplan. Darüber hinaus bekommt das Hauptspiel ein neues Tutorial-Menü spendiert, in dem die Neuerungen und die Erklärungen der Erweiterungen (Speicherstadt, Reisezeit etc.) an einem Ort gebündelt werden.Anno 1800: Reisezeit wird am 25. Mai 2021 um 18 Uhr veröffentlicht. Die Erweiterung ist im dritten Season Pass enthalten, kann aber auch einzeln gekauft werden. Im 19,99 Euro teuren Season Pass sind noch Anno 1800: Speicherstadt (bereits erschienen) und Anno 1800: Dächer der Stadt (Sommer 2021) enthalten.