Anno 1800: Dächer der Stadt: Wolkenkratzer, neue Bedürfnisse, Einkaufszentren und der Skyline Tower

In der Erweiterung Dächer der Stadt (Year 3: DLC #3) für Anno 1800 wird man erste Wolkenkratzer bauen können. Sobald man mehr als 5.000 Investoren erreicht hat, meldet sich der exzentrische Donald 'Donny' Bader zu Wort und leitet erste Schritte in die Wege. Da mehr als 5.000 Investoren benötigt werden, um Wolkenkratzer errichten zu können, baut die Erweiterung die hochstufigen Inhalte (Endgame) deutlich aus.Für Wolkenkratzer braucht man neues Baumaterial, nämlich Aufzüge, die in einer Fertigungsstraße hergestellt werden. Sowohl Ingenieur- als auch Investorenwohnungen können zu Wolkenkratzern aufgerüstet werden. Praktisch: Man steigert so die Anzahl der Bevölkerung, ohne mehr Platz für neue Wohnhäuser zu benötigen. Die Wolkenkratzer selbst sind modular. Sie können mehrfach ausgebaut werden, bis sie ihre maximale Höhe erreicht haben. Investoren-Wolkenkratzer können aus fünf Modulen/Ebenen bestehen, Ingenieur-Wolkenkratzer aus drei. Auch das Aussehen der Module lässt sich verändern."Es ist auch möglich, einen Wolkenkratzer herabzustufen oder ihn wieder in ein normales Wohnhaus der jeweiligen Bevölkerungsstufe zu verwandeln – und ja, bevor ihr fragt: Residenz-Items wirken sich auch auf Wolkenkratzer aus. Wolkenkratzer erben alle Bedürfnisse ihrer regulären Bevölkerungsstufe, aber mit jeder Stufe müsst ihr zusätzliche neue Bedürfnisse erfüllen, damit weitere Bewohner einziehen können. Neue Bedürfnisse können Waren (wie Cognac oder Kekse) oder die neuen Einkaufspassagen wie das Möbelhaus sein. Eure Bewohner zahlen zwar Steuern wie alle anderen Bürger auch, aber Wolkenkratzer sind etwas Besonderes, da sie Unterhalt kosten. Wenn sie nicht richtig versorgt und platziert werden, können sie euch mehr kosten, als sie an Steuern zahlen. Auf der anderen Seite bieten sie Platz für deutlich mehr Einwohner und versorgen euch mit zusätzlichen Einflusspunkten", schreiben die Entwickler Auch der Panorama-Effekt ist eine neue Buff-Mechanik, die für die Wolkenkratzer gilt. Wolkenkratzer erhalten einen Bonus, wenn sie neben einem Hochhaus stehen, das nicht ganz so hoch ist. Dieser Bonus hat mehreren Stufen (intensiv, stark, solide, mäßig, schwach, keiner), verringert die Unterhaltskosten, erhöht die maximale Anzahl der Bewohner und sorgt für Bonusbewohner, wenn die Bedürfnisse gut erfüllt sind.Zu den neuen Bedürfnissen der Hochhausbewohner zählen übrigens Einkaufspassagen, die es - wie die Restaurants in Anno 1800: Reisezeit - in drei Spezialisierungen gibt: Kaufhaus, Möbelhaus und Drogerie. Jeder Typ erfüllt das jeweilige Bedürfnis der Bevölkerung, aber je nach Ausrichtung gewähren sie einen anderen Bonus auf Wohnhäuser (normale und Wolkenkratzer) in ihrem Einflussbereich: Reduzierung bestimmter Bedürfnisse, ein Zufriedenheitsbonus oder eine Erhöhung der Steuereinnahmen."Die Chemiefabrik, die mit 'Reisezeit' hinzugefügt wurde, erhält ein neues Rezept (Lack, wofür Ethanol, Harz und Quarzsand benötigt werden), während der Obstgarten in der Alten Welt nun zusätzlich zu Marmelade auch Kirschholz und Harz produzieren kann. Zusätzlich zu diesen Neuerungen fügen wir dem Spiel zwei weitere Multifabriken hinzu: Die Manufaktur, die viele begehrte Produkte wie zum Beispiel Geigen (die Stahl, Kirschholz und Lack benötigen) oder Cognac herstellt. Die Fertigungsstraße hingegen ist ein großartiges Beispiel für den technischen Fortschritt, den die industrielle Revolution Anno 1800 mit sich bringt: Neben den bereits erwähnten Aufzügen werden hier zudem Schreibmaschinen hergestellt. (...) Schließlich fügen wir der Neuen Welt noch ein weiteres Gebäude hinzu: Die südliche Session erhält eine eigene Chemiefabrik, die das sehr wichtige Ethanol (aus Mais und Holz) sowie eine weitere moderne Erfindung herstellt: Kaugummi!"Darüber hinaus kommen neue Items ins Spiel, die speziell für die neuen Gebäudetypen aus "Reisezeit" und "Dächer der Stadt" vorgesehen sind. Zudem sollen die neuen Elemente stärker mit vorherigen DLC verzahnt sein.Ubisoft: "Erstens erhaltet ihr, wie bereits oben erwähnt, zusätzliche Rezepte für jede Einkaufspassage mit ihren einzigartigen Buffs, wenn ihr 'Die Passage' oder 'Land der Löwen' besitzt. Auf diese Weise können ihr eure Bürger mit Produkten wie Kühlschränken, Gesichtscreme und Himmelbetten versorgen - für ein wahrhaft luxuriöses Leben. Als Ergebnis des Feedbacks aus den Playtests ist der Skyline Tower - das neue Monument von 'Dächer der Stadt' - ein potentieller Bedarf für Touristen und kann mit dem Busnetz verbunden werden. Bestimmte Sets aus dem Zoo oder dem Museum beeinflussen nun auch Multifabriken. Zum Beispiel das Bronzezeit- oder das Eingefroren-Set."Last but not least wird man den "Skyline Tower" als neues Monument bauen können, wenn man eine ausreichende Anzahl von Wolkenkratzern der Stufe 5 gebaut hat. Der Tower ist ein mehrstufiges Monument und das höchste Gebäude im Spiel. Es kann mehrere tausend Investoren beherbergen. Die maximale Einwohnerzahl hängt von der Anzahl der Einkaufspassagen ab und jedes Einkaufspassagen-Patent macht den Tower für die Bewohner interessanter und erhöht die maximale Einwohnerzahl um weitere 100. Die Einkaufspassage muss sich nicht in Reichweite befinden, sondern lediglich auf der gleichen Insel.Einen tieferen Einblick in die Spiellogik und die Zugeständnisse an die Funktionsweise der neuen "öffentlichen Gebäude" findet ihr bei Anno-Union . Außerdem werden die Entwickler am 26. August um 15:00 Uhr einen deutschsprachigen gamescom-Stream abhalten, den kommenden DLC vorstellen und erklären, was in diesem Jahr noch für Anno 1800 geplant ist. Anno 1800: Dächer der Stadt , die dritte und letzte Erweiterung aus dem dritten Season Pass für Anno 1800 , wird am 31. August 2021 um 18 Uhr veröffentlicht