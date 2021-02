Minit Fun Racer: Charity-Rennspiel der Minit-Macher gibt Gas

Screenshot - Minit Fun Racer (PC) Screenshot - Minit Fun Racer (PC) Screenshot - Minit Fun Racer (PC) Screenshot - Minit Fun Racer (PC) Screenshot - Minit Fun Racer (PC) Screenshot - Minit Fun Racer (PC)

Am 18. Februar 2021 haben Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio, Dominik Johann und Devolver Digital den Minit Fun Racer , dessen Erlöse zu 100 Prozent an wohltätige Zwecke gehen sollen, für PC veröffentlicht. Der Download des auf dem Mini-Action-Adventure Minit (zum Test ) basierenden Rennspiels via Steam , wo bis dato alle Reviews positiv ausfallen, kostet je nach Spendenbereitschaft zwischen 2,39 Euro und 16,79 Euro.Von den Machern heißt es: "Düst auf eurem Roller durch den dichten Verkehr der geschäftigen Stadt und den mit Geröll bedeckten Sand der kargen Wüste, gerade noch rechtzeitig, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Freundet euch mit dem örtlichen Ladenbesitzer an, macht Jagd auf Münzen, begeistert das nicht vorhandene Publikum mit großen Sprüngen und erfüllt auf jeder Runde lustige Ziele, bis ihr wirklich alles gesehen habt!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer