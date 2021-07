Game Developers Conference 2021: GDC Awards 2021: Hades gewinnt den Hauptpreis; Umurangi Generation den IGF-Grand-Prize

Game of the Year: Hades

Best Audio: Hades

Best Debut: Phasmophobia

Best Design: Hades

Best Mobile Game: Genshin Impact

Innovation Award: Dreams

Best Narrative: The Last of Us Part 2

Best Technology: Microsoft Flight Simulator

Best Visual Art: Ghost of Tsushima

Best VR/AR Game: Half-Life: Alyx

Audience Award: Ghost of Tsushima

Pioneer Award: Tom Fulp (Mitbegründer von The Behemoth; Gründer von Newgrounds)

Lifetime Achievement Award: Laralyn McWilliams (Free Realms, Full Spectrum Warrior, Fear & Respect (eingestellt))

Seumas McNally Grand Prize: Umurangi Generation (Origame Digital/Playism)

Audience Award: Arrog (Hermanos Magia and Leap Game Studios)

Excellence in Audio: Genesis Noir (Feral Cat Den)

Best Student Game: Vessels (Local Space Survey Corps, LLC)

Excellence in Design: Teardown (Tuxedo Labs)

Excellence in Narrative: Umurangi Generation (Origame Digital/Playism)

Excellence in Visual Art: Genesis Noir (Feral Cat Den)

Nuovo Award: Blaseball (The Game Band)

Bei der Game Developers Conference 2021 sind die Gewinner der Game Developers Choice Awards 2021 verkündet worden. Der Hauptpreis "Game of the Year" ging an Hades . Das Spiel von Supergiant Games setzte sich gegen Animal Crossing: New Horizons Ghost of Tsushima und The Last of Us Part 2 durch. Im vergangenen Jahr gewann Untitled Goose Game bekanntlich den Hauptpreis. Hades gewann auch die Preise für "Best Audio" und "Best Design". Ghost of Tsushima sicherte sich den "Audience Award".Jedes Computer- und Videospiel, das im Kalenderjahr 2020 veröffentlicht wurde (unabhängig von der Plattform), konnte kostenlos für die Game Developers Choice Awards 2021 nominiert werden. Sowohl die Nominierten als auch die Gewinner werden vom Game Developers Choice Awards-spezifischen "International Choice Awards Network" (ICAN) ausgewählt - eine Gruppe, die sich aus führenden Spieleentwicklern aus allen Teilen der Branche zusammensetzt. Neue ICAN-Mitglieder können nur eingeladen werden.GDC Awards 2021In dem Kontext wurden auch die Preisträger des IGF Awards beim Independent Games Festival bekanntgegeben. Mit dem "Seumas McNally Grand Prize" (Hauptpreis) wurde Umurangi Generation ausgezeichnet. Eine Chance auf den Hauptpreis hatten ebenfalls Paradise Killer, Teardown, Chicory: A Colorful Tale, Genesis Noir und Spiritfarer.IGF Awards 2021 Produktbeschreibung von Umurangi Generation : "Umurangi Generation ist ein First-Person Fotografiespiel, das in der miesen Zukunft spielt. In Tauranga Aotearoa, im Schatten einer drohenden Krise schlägst du dich durch als sein Kurier für den Tauranga Express. Im Verlauf des Spiels wirst du eine Auswahl an verschiedenen Objektiven und unterschiedlicher Ausrüstung freischalten."