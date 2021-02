Bang-On Balls: Chronicles: 3D-Plattformer der kugelrunden Flaggen-Emojis angekündigt

Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC) Screenshot - Bang-On Balls: Chronicles (PC)

Jump 'n' Runs und Fun-Racer verkaufen sich bekanntlich meist nur dann gut, wenn prominente Gesichter darin auftauchen. Was also tun, wenn man sich keine teure Lizenz sichern kann oder möchte? Entwickler Exit Plan Games hat sich einfach ein paar bekannte Meme-Figuren geschnappt und einen 3D-Plattformer rundherum gebaut: In Bang-On Balls: Chronicles hüpfen und kullern die vor einigen Jahren beliebten Flaggen-Emojis durch eine Welt voller Sammelgegenstände.Der Early-Access-Start ist für den 3. März vorgesehen, der Start der Vollversion etwa im vierten Quartal 2022. Steam erläutert:"Bang-On Balls: Chronicles rollt auf die Bühne! Ein 3D-Plattformer, inspiriert von einigen der besten Spiele des Genres, darunter einige mit italienischen Klempnern, blauen Igel oder Bären mit einem Vogel auf dem Rucksack! Es ist ein Spiel, indem du ein rücksichtsloser Held wirst, deinen mutigen Charakter anpasst und alleine oder im 4-Spieler-Koop mit Freunden durch verschiedene (nicht ganz exakte) historisch thematisierte Levels spielst.Sollen wir mit der Wikingerzeit anfangen? Also gut, plündern wir ein paar Schätze!Aber der Ball hört hier nicht auf zu rollen! Bang-On Balls: Chronicles wird regelmäßig aktualisiert werden und das Spiel mit neuen Features, Skins, Maps und vielem mehr aufwerten! Wohin geht es als nächstes? Ins feudale Japan? (...) Auf ins All? (...) Zünde die Raketenbooster! Wild West Cowballs? Schnall dich an, Partner!Zu den knallharten Features gehören riesige offene Levels voller Herausforderungen, die es zu meistern gilt, Schätze, die es freizuschalten gilt, epische Zerstörungen und jede Menge Waffen, Schilde und andere lustige Gegenstände, mit denen du nicht nur deinen Charakter anpassen kannst, sondern die dir auch einen Vorteil im Kampf und bei der Erkundung verschaffen!Extrem spaßige und intuitive Ballwurf- und Ballzerschlagungs-Gameplay-Mechanik und ein sehr alberner Sinn für Humor sorgen für eine Rundum-Unterhaltung für dich und deine Freunde!- Gloriose 3D Ball-Banging-Plattforming-Action, die du als rücksichtsloser Held in einer Reihe von (nicht ganz exakten) historisch-basierte Ereignisse erleben wirst!- Riesige offene Stages, die es zu erkunden gilt, jede in einer anderen Zeitepoche angesiedelt, mit lustigen Gegenständen und Waffen, die du sammeln kannst, um sich im Kampf einen Vorteil zu verschaffen ... oder einfach nur, um deine Umgebung zu zerstören!- Wähle dein eigenes Land, passe deinen Charakter an und spiele mit unglaublichen, hochmodernen, hochentwickelten... ähhmm... Bällen der nächsten Generation.- Wachse, schrumpfe, zertrümmer, zerstöre die Umwelt, die Welt ist dein zerstörbarer Spielplatz!- Wunderschön stilisierte Grafiken. Bälle waren noch nie so glänzend!- Hebe dich mit deinem Aussehen im Mehrspielermodus mit bis zu 4 Ballfreunden ab, während ihr euch gegenseitig helft, einzigartige Herausforderungen zu meistern.- Lose inspiriert von einem weltweiten Phänomen namens Memes. Du bist mit dem Konzept vertraut? Wir lieben es.- Es lehrt Geschichte. Naja, irgendwie... Nicht wirklich... Aber es hat historische Level!"