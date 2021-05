World of WarCraft: The Burning Crusade Classic: Wird am 2. Juni erscheinen; Vorbereitungspatch am 19. Mai

"Das Reittier Wiedererwachter Phasenjäger - eine Kreatur, die sich die außerweltlichen Energien einverleibt, die Draenor in die Scherbenwelt verwandelt haben. Kann nur in Burning Crusade Classic verwendet werden und wurde an den Stil der ursprünglichen Erweiterung angepasst.

Das Reittier Viridianphasenjäger - eine visuell angepasste Variante für das moderne World of Warcraft (einschließlich Shadowlands)

Der Ruhesteineffekt: Dunkles Portal zur Verwendung in Burning Crusade Classic mit einem einzigartigen visuellen Effekt, basierend auf dem Portal zwischen den Welten

Das Spielzeug Illidans Pfad für Burning Crusade Classic, mit dem die Fußspuren eures Charakters für eine kurze Zeit flackerndes Höllenfeuer hinterlassen.

Den Pass zum Dunklen Portal, mit dem ihr einen eurer Charaktere auf Stufe 58 aufwerten könnt (Es gelten die gleichen Einschränkungen wie der separat erhältliche Pass zum Dunklen Portal. Das Aufwerten auf die Deluxe Edition gewährt keinen zweiten Pass.)

30 Tage Spielzeit für World of Warcraft mit Zugriff auf WoW Classic, Burning Crusade Classic und das moderne Spiel"

Der Releasetermin steht fest. World of WarCraft: The Burning Crusade Classic wird am 2. Juni 2021 um 00:00 Uhr veröffentlicht, also in der Nacht vom 1. Juni auf den 2. Juni. Wie bei WoW Classic wird Burning Crusade Classic in bestehenden WoW-Abonnements ohne zusätzliche Kosten enthalten sein.Am 19. Mai 2021, nach den gewohnten Wartungsarbeiten, wird der Vorbereitungspatch veröffentlicht. In dem Kontext wird man wählen müssen, ob man seine Charaktere mit in "The Burning Crusade Classic" übernehmen oder sie auf einen Ära-Realm von World of WarCraft Classic transferieren möchte. Dieser Ära-Realm bleibt auf dem Niveau von WoW Classic. Alternativ kann man auch den kostenpflichtigen Dienst zum Klonen von Charakteren nutzen, um auf Classic- und Burning-Crusade-Classic-Servern spielen zu können. Weitere Details findet ihr hier Blizzard : "Mit dem Vorbereitungspatch werden alle aktuellen Server von World of Warcraft Classic um die Inhalte von Burning Crusade Classic erweitert. Wenn ihr euch zum ersten Mal einloggt, könnt ihr für jeden eurer existierenden Charaktere entscheiden, ob dieser Charakter zu Burning Crusade Classic voranschreiten oder auf einem Ära-Realm von World of Warcraft Classic bleiben soll, den ihr über die Battle.net Desktop App als neues Spiel herunterladen könnt. Jeder Charakter kann einmal kostenlos entweder in Burning Crusade Classic oder World of Warcraft Classic freigeschaltet werden. Wenn ihr einen Charakter sowohl in Burning Crusade Classic als auch in World of Warcraft Classic spielen wollt, könnt ihr den kostenpflichtigen 'Charakterklon'-Dienst in Anspruch nehmen. (...) Bitte beachtet, dass alle aktuellen Realms um die Inhalte von Burning Crusade Classic erweitert werden. Die Ära-Realms von World of Warcraft Classic sind zwar neu, behalten aber ihre Namen bei und funktionieren genau wie vor dem Vorbereitungspatch. Alle Charaktere, die ihr vor dem Patch erstellt und gespielt haben, werden auf den gleichen Realms verfügbar sein. Diese Realms stehen sowohl in Burning Crusade Classic als auch in World of Warcraft Classic zur Verfügung. Das bedeutet, dass euch alle eure Charaktere in beiden Versionen des Spiels angezeigt werden."Außerdem bietet Blizzard den "Pass zum Dunklen Portal" an. "Für diejenigen unter euch, die in letzter Zeit kein WoW Classic gespielt haben oder sich einen leichteren Einstieg in das Spielerlebnis wünschen, haben wir einige besondere Angebote vorbereitet", heißt es.Mit diesem kostenpflichtigen Pass kann man einen beliebigen Charakter auf einem Realm für The Burning Crusade Classic sofort auf Stufe 58 aufwerten (nur einmal pro World of Warcraft-Account; nicht verwendbar bei Blutelfen oder Draenei). Der aufgewertete Charakter erhält die Fähigkeit 'Unerfahrenes Reiten', ein volksspezifisches seltenes Reittier, Waffenfertigkeiten bis Stufe 58, Zugriff auf bestimmte Flugrouten, ein Set magischer (grüner) Ausrüstung für Stufe 58, bis zu vier Runenstofftaschen (mit je 14 Plätzen) und etwas Gold für den Start.Außerdem wird noch eine optionale Deluxe Edition angeboten. Sie enthält:Preise für den "Pass zum Dunklen Portal" und die Deluxe Edition wurden nicht genannt.Letztes aktuelles Video: BetaSpielszenen Der Auftakt