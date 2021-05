World of WarCraft: The Burning Crusade Classic: Vorbereitungspatch und Realm-Verknüpfungen; Preis für Charakter-Klone reduziert

Lakeshire und Everlook

Am 19. Mai 2021, nach den gewohnten Wartungsarbeiten (ab 1:00 Uhr), wird der Vorbereitungspatch für World of WarCraft: The Burning Crusade Classic veröffentlicht. Mit dem Vorbereitungspatch werden alle aktuellen Server von World of WarCraft Classic um die Inhalte von Burning Crusade Classic erweitert. Das Retro-Online-Rollenspiel wird somit auf die erste Erweiterung vorbereitet (Stand v2.5.1).Nach der Patch-Installation wird man bereits neue Charaktere als Blutelfen (Horde inkl. Paladin) oder Draenei (Allianz inkl. Schamane) erstellen können. Da der eigentliche Start von World of WarCraft: The Burning Crusade Classic am 2. Juni 2021 um 00:00 Uhr stattfinden wird, also in der Nacht vom 1. Juni auf den 2. Juni, hat man nur zwei Wochen Zeit, um neue Charaktere auf den Weg in Richtung Stufe 60 zu bringen. Wie bei WoW Classic wird Burning Crusade Classic in bestehenden WoW-Abonnements ohne zusätzliche Kosten enthalten sein.Im Zuge des Vorbereitungspatches wird man wählen müssen, ob man seine Charaktere mit in "The Burning Crusade Classic" übernehmen oder sie auf einen neuen Ära-Realm von World of WarCraft Classic transferieren möchte. Dieser Ära-Realm bleibt auf dem Niveau von WoW Classic. Alternativ kann man auch den kostenpflichtigen Dienst zum Klonen von Charakteren nutzen, um auf Classic- und Burning-Crusade-Classic-Servern spielen zu können. Der Preis für Charakter-Klone ist nach viel Kritik aus der Community deutlich gesenkt worden, und zwar auf 15 Euro. Bisher sollte ein Charakter-Klon stolze 35 Euro kosten. Der optionale Klon-Dienst ist dafür gedacht, dass man seinen Classic-Charakter duplizieren kann, um ihn sowohl auf den Realms von World of WarCraft: The Burning Crusade Classic als auch auf einem WoW-Classic-Server (ohne Burning Crusade) spielen zu können."In der letzten Woche haben wir jedoch sehr viel Feedback von der Community erhalten und uns daher entschieden, den Preis zu senken. Ein niedrigerer Preis wird wahrscheinlich noch immer unsere Ziele mit dem neuen Service erreichen und gleichzeitig viel mehr Spielern die Möglichkeit geben, Charaktere sowohl auf Classic-Ära als auch auf Burning-Crusade-Classic-Realms zu spielen", heißt es in einem Statement Blizzard : "Der Moment, in dem sich Classic-Spieler zwischen The Burning Crusade Classic (Version 2.5.1) und WoW Classic (Version 1.13.7) entscheiden müssen, rückt näher. Aus diesem Grund werden wir im Zuge der Wartungsarbeiten am Mittwoch, dem 19. Mai viele der Classic Era-Realms verknüpfen. Das bedeutet, dass wir in jeder Region jeweils mehrere Classic Era PvP-Realms, Classic Era PvE-Realms oder Classic Era RP-Realms miteinander verknüpfen werden.In dieser Region werden folgende Realms verknüpft:Unser Ziel ist es, Classic Era-Spielern die bestmöglichen Chancen zu bieten, starke Communitys zu bilden und das Spiel weiterhin auf ihre Art und Weise zu genießen. Wir erhoffen uns auf verknüpften Realms eine gute Bevölkerungsdichte für Classic Era-Spieler und behalten die Situation weiterhin im Blick, um in Zukunft wenn nötig weitere Verknüpfungen vorzunehmen."Letztes aktuelles Video: Blutelfen und Draenei Vorbereitungspatch live am 19 Mai