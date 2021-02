Under Leaves: Das Rätsel-Dickicht lichtet sich auch auf Switch und Xbox

Screenshot - Under Leaves (PC, Switch, One) Screenshot - Under Leaves (PC, Switch, One) Screenshot - Under Leaves (PC, Switch, One) Screenshot - Under Leaves (PC, Switch, One) Screenshot - Under Leaves (PC, Switch, One) Screenshot - Under Leaves (PC, Switch, One)

Am 25. Februar 2021 wollen Circus Atos und RedDeerGames das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Bildrätselspiel Under Leaves auch für Nintendo Switch sowie am 4. März auch für Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlichen. Im eShop sind bereits Vorbestellungen mit 30 Prozent Rabatt möglich (9,09 Euro statt 12,99 Euro). Im Microsoft Store soll hingegen ab dem 26. Februar ein Preisnachlass von 20 Prozent für Vorbesteller gewährt werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Entspannende Musik, atemberaubende Landschaften, friedliches Gameplay - all dies wird Sie langsamer machen. Lassen Sie Ihre Gedanken frei fließen, während Sie Gegenstände für Ihr nächstes Tier sammeln. Handgemalte Hintergründe begeistern mit Details und Farben. Praktisch jeder Rahmen sieht buchstäblich aus wie ein Bild, das bereit ist, an der Wand zu hängen.Auf Ihrer Reise befinden Sie sich im Land des Eises, halten im schwülen Dschungel an oder tauchen unter Wasser. 9 Orte auf der ganzen Welt warten auf Sie. Alle Naturliebhaber werden von 29 animierten Tieren aus aller Welt begeistert sein. Ein Eisbär, eine Eule mit großen Augen, eine Schildkröte oder ein Papagei - sie brauchen ein bisschen Hilfe. Die Steuerung ist sehr einfach und es gibt keinen Text im Spiel - nur Zahlen - so dass jeder es genießen kann. Entspannen Sie sich heute bei einer Reise um die Welt in Begleitung charmanter Tiere."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Xbox Switch