Diablo 2 Resurrected: Klassiker wird für PC und Konsolen wiederbelebt

Die große Ankündigung bei der BlizzConline war Diablo 2 Resurrected, eine überarbeitete Neuveröffentlichung von Diablo 2 (2000) und Diablo 2: Lord of Destruction (2001). Am Spielgeschehen des Klassikers wird sich nichts ändern, denn unter der neuen 3D-Grafik-Engine (60 fps; bis 4K-Auflösung) läuft das Originalspiel in der Version 1.14. Daher wird es auch möglich sein, jederzeit zwischen der neuen Grafik und der 2D-Grafik des Klassikers umzuschalten.Sound (Dolby 7.1 Surround), Zwischensequenzen (27 Minuten) und die Benutzeroberfläche sollen überarbeitet worden sein. Es wird eine Truhe geben, auf die alle Charaktere eines Accounts Zugang haben werden (Shared Stash). Die Charakterwerte werden besser zusammengefasst und man das automatische Aufsammeln von Gold an- und ausschalten können. Neue dynamische Lichteffekte sind vorgesehen, sollen aber den düsteren Tonus des Originals nicht verfälschen. Controller-Unterstützung ist geplant, schließlich soll es auch auf Konsolen erscheinen - inkl. Cross-Progression.Diablo 2 Resurrected wird für PC via Battle.net, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Interessierte Spieler können sich für den technischen Betatest im Battle.net-Account registrieren. Die Veröffentlichung soll in diesem Jahr erfolgen.