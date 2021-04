Diablo 2 Resurrected: Technischer Einzelspieler-Alphatest startet am 9. April

Der technische Einzelspieler-Alphatest von Diablo 2 Resurrected wird am 9. April um 16 Uhr auf PC starten. Eine begrenzte Anzahl an Spielern, die sich für die technische Alpha angemeldet haben, wird zufällig ausgewählt und erhält genauere Details zur Teilnahme via E-Mail ( zur Anmeldung ). Der Testlauf endet für alle Alphatester am Montag, dem 12. April um 19:00 Uhr. Dieser Test dreht sich ausschließlich um den Einzelspieler-Modus von Diablo 2 Resurrected. Der Mehrspieler-Modus soll später in diesem Jahr getestet werden. In einer zukünftigen Testphase werden auch Konsolenspieler das Spiel ausprobieren können.Im Alphatest sind die ersten beiden Akte komplett spielbar. Drei Klassen stehen zur Wahl, und zwar Barbar, Amazone und Zauberin. Blizzard : "Spieler können auf dem Weg zu ihrem heiligen Kloster die Jägerinnen rächen und sich Andariel, der Herrin der Qual, stellen, bevor sie sich auf die Reise nach Osten in die lebensfeindliche Wüste von Lut Gholein machen und Duriel, dem Herrn des Schmerzes, ein Ende bereiten. Die technische Alpha unterliegt keiner Stufengrenze, sodass alle Teilnehmer ihre Charaktere nach Belieben verstärken und alle ihre Fertigkeiten ausprobieren können.""Auch wenn die technische Alpha für Einzelspieler konzipiert ist, benötigt ihr trotzdem eine Internetverbindung, um den Client herunterzuladen und den Einzelspielermodus während des Tests zu spielen. Das fertige Spiel wird im Einzelspielermodus offline spielbar sein, aber ihr werdet euch in regelmäßigen Abständen mit dem Internet verbinden müssen, um nach Updates zu suchen. (...) Die alten Filmsequenzen dienen in der technischen Alpha nur als Platzhalter, weil sich die überarbeiteten Filmsequenzen noch in Entwicklung befinden."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer