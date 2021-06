Diablo 2 Resurrected: Die Neuauflage erscheint am 23. September; offene Mehrspielerbeta im August

Blizzard Entertainment wird Diablo 2 Resurrected am 23. September 2021 für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlichen.Die offene Mehrspielerbeta wird im August beginnen und fünf der sieben Charakterklassen des fertigen Spiels umfassen (Amazone, Barbaren, Paladin, Zauberin, Druide). Der Totenbeschwörer und die Assassine werden ab der offiziellen Veröffentlichung am 23. September verfügbar sein. Spieler, die Diablo 2 Ressurrected im Vorverkauf erwerben, erhalten zusätzlich auf unterstützten Plattformen Frühzugang zur offenen Beta im August.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau