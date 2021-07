Diablo 2 Resurrected: Anpassungen und Veränderungen auf Basis der technischen Alpha

Screenshot - Diablo 2 Resurrected (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Diablo 2 Resurrected (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Diablo 2 Resurrected (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

"Update zum Ein-/Ausblenden von Gegenstandsnamen: Wir haben euch laut und deutlich gehört. Jetzt könnt ihr per Tastendruck zwischen dem Ein- und Ausblenden von Gegenstandsnamen umschalten - oder das ursprüngliche „drücken und gedrückt halten“ verwenden. Wir überlassen euch die Entscheidung: Ruft die Einstellungen der Benutzeroberfläche auf, um Gegenstandsnamen ein- oder auszublenden.

Updates zu Fächern und Lagerplätzen der gemeinsamen Beutetruhe: Nach reiflicher Überlegung wird die gemeinsame Beutetruhe drei Fächer haben, anstatt nur eines. Viele Spieler hielten ein Fach für unzureichend. Wir verstehen, dass die persönliche Truhe von Spielern eine ernste Angelegenheit ist. Mit dieser Änderung können Spieler ihre Beute besser organisieren und viel mehr Gegenstände lagern, denn ihnen stehen drei Fächer mit jeweils 100 Plätzen zur Verfügung.

Update zum Ein-/Ausblenden des Vergleichs-Tooltips: Der Vergleichs-Tooltip, der bei jedem Gegenstand angezeigt wurde ('Taste' halten zum Vergleichen), kann jetzt in den Einstellungen der Benutzeroberfläche unter „Gegenstandshotkeys in Tooltips anzeigen“ aktiviert oder deaktiviert werden. Viele Spieler waren der Meinung, dieser Hinweis würde ihre Anzeige unübersichtlicher machen.

Verbesserung der automatischen Karte: Die automatische Karte hat Spielern immer dabei geholfen, sich besser im Spiel zurechtzufinden, indem ihnen nach Drücken der Tabulatortaste eine durchsichtige Karte der Ebene angezeigt wird. Wir haben neue Assets implementiert, um die Lesbarkeit der automatischen Karte zu verbessern. Zum Beispiel wurden die Farben des durchsichtigen Overlays optimiert, damit sie sich nicht zu stark mit der Spielwelt vermischen, die der Spieler gerade erkundet.

Update für Karteneinstellungen: Die ursprünglichen Karteneinstellungen haben in der technischen Alpha für etwas Verwirrung gesorgt. Jetzt wird es eine einzige Kartenoption mit drei Einstellungen geben. Bei diesen Einstellungen handelt es sich um Minikarte - Links, Minikarte - Rechts und Vollbild. Ihr könnt nach Belieben einstellen, wie die Karte auf angezeigt werden soll."

"Uhr hinzugefügt: Das wurde wirklich Zeit. Viele haben es sich gewünscht, also haben wir Diablo II: Resurrected eine Uhr hinzugefügt. Um die Uhr zu aktivieren, müsst ihr die Einstellungen der Benutzeroberfläche aufrufen und auf das Kästchen neben Uhr klicken.

Ladebildschirm: Verwundbarkeit des Charakters und Zeit: Charaktere erscheinen nicht mehr an gefährlichen Orten, bevor das Spiel komplett geladen ist, damit sie nicht mehr während des Ladebildschirms angegriffen oder verletzt werden können. Zusätzlich wurde die Ladezeit insgesamt verkürzt.

Änderungen für Audio: Nach dem Feedback der Community haben wir zusätzliche Grunz- und Kreischlaute entfernt, die anfangs hinzugefügt worden waren."

Nach dem technischen Alphatest von Diablo 2 Resurrected haben die Entwickler einige Veränderungen und Anpassungen angekündigt, die auf den Rückmeldungen der Spieler basieren. So wurden z.B. die Icons und Symbole von Schriftrollen, Edelsteinen, Tränken, Rüstungen, Questgegenständen und Zaubern verändert, damit sie besser ins Auge fallen. Auch die visuellen Effekte von Blitz, Blizzard und heiliger Frost wurden optimiert. Gleiches gilt für die Darstellung von Statuseffekten (Kältezauber, Gift, bewegungsunfähig etc.) auf Gegnern.Die Benutzeroberfläche wird ebenfalls weitere Optionen bieten, darunter:Weiteres:Blizzard über die nächsten Testläufe von Diablo 2: Resurrected vor dem Verkaufsstart am 23. September 2021: "Diesen August werden Spieler diese neuesten Änderungen persönlich erleben! Für begrenzte Zeit werden die Tore der Hölle erneut öffnen, und Spieler, die Diablo II: Resurrected vorbestellt haben, können Sanktuario während des Frühzugangs zur Beta betreten. Kurz darauf werden alle Spieler (sowohl PC als auch Konsole) die Chance erhalten, den Dämonen der Brennenden Höllen in der offenen Beta entgegenzutreten. Versammelt eure Freunde! Ihr könnt gemeinsam mit fünf verschiedenen Klassen (Amazone, Barbar, Paladin, Zauberin und Druide) spielen, erhaltet Zugriff auf viele einzigartige Fertigkeiten und könnt eine Gruppe von bis zu 8 Spielern bilden."Letztes aktuelles Video: VideoVorschau