Diablo 2 Resurrected: Frühzugangswochenende und offener Betatest stehen an

Am 13. August um 19:00 Uhr wird der Frühzugangsbetatest von Diablo 2 Resurrected auf PC (Battle.net), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 starten. Der Preload der Daten soll im Laufe des heutigen Tages möglich sein. Das Frühzugangswochenende läuft bis zum 17. August um 19:00 Uhr. An diesem Betatest dürfen nur Vorbesteller von Diablo 2: Resurrected oder der Diablo Prime Evil Collection teilnehmen.Am 20. August um 19:00 Uhr beginnt dann das offene Betawochenende für alle interessierten Spieler (Preload: 18. August). Die Testphase soll bis zum 23. August um 19 Uhr gehen. Auf der Switch ist der Betatest nicht verfügbar.In der Beta dürfen der gestaltwandelnde Druide und der hammerschwingende Paladin ausprobiert werden. Auch die Zauberin, der Barbar und die Amazone aus dem technischen Alphatest stehen als Klassen zur Verfügung. Die ersten beiden Akte (Akt I: Das Verborgene Auge und Akt II: Das Geheimnis der Vizjerei) können angespielt werden. Außerdem werden die neu aufgelegten Zwischensequenzen zu sehen sein. Blizzard : "Für beide Testwochenenden wird der Mehrspielermodus sowie plattformübergreifender Fortschritt (...) für Windows-PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar sein. Bis zu acht Spieler können in einem Spiel gemeinsam spielen. Neben einander ergänzenden Fähigkeiten, mit denen Spieler sich gegenseitig im Kampf unterstützen können, skalieren auch Erfahrung, Trefferpunkte von Monstern und die Anzahl an fallengelassenen Gegenständen mit der Anzahl an Spielern. Spieler können sich außerdem in PvP-Kämpfen duellieren und sogar das Ohr ihres Rivalen erbeuten.""Xbox Live Gold wird zur Teilnahme am Frühzugang der offenen Beta und zur Nutzung von Mehrspielerfeatures bei der Veröffentlichung auf Xbox-Plattformen benötigt. Bei der offenen Beta (nicht Frühzugang) wird Xbox Live Gold nicht für das Spielen auf Xbox-Plattformen benötigt. PlayStation Plus ist während des Frühzugangs nicht erforderlich, wird aber für die offene Beta und bei der Veröffentlichung zur Nutzung von Mehrspielerfunktionen auf Playstation-Systemen benötigt.""Da diese Tests nur online stattfinden, wird es Spielern nicht möglich sein, lokale Offline-Speicherstände des originalen Diablo II auf den Frühzugang oder die offene Beta von Diablo II: Resurrected zu übertragen. Bei Veröffentlichung können Spieler lokale Offline-Speicherstände übertragen, indem sie die Speicherstände aus dem originalen Diablo II zu Diablo II: Resurrected kopieren. Da die zugrundeliegende Game Engine identisch ist, werden diese lokalen Speicherstände funktionieren. Sie müssen aber manuell kopiert werden. Allerdings unterscheiden sich lokale Speicherstände (ob sie nun neu erstellt oder aus Diablo II kopiert wurden) von Online-Speicherständen. Das moderne Battle.net hat sich seit der Veröffentlichung von Diablo II vor all diesen Jahren enorm verändert. Um auf alle modernen Online-Funktionen wie Freundeseinladungen und verbesserte Sicherheit zugreifen zu können, müssen Spieler sich einen neuen Online-Charakter erstellen.""Unterstützung für TCP/IP wird weder in den Beta-Tests noch im finalen Spiel verfügbar sein. Nach einem längeren Abwägungsprozess haben wir entschieden, diese Option nicht mehr zu unterstützen, da wir potenzielle Sicherheitsrisiken identifiziert haben."Diablo 2: Rsurrected erscheint am 23. September 2021. Es wird ausschließlich digital verfügbar sein (keine Box-Version).Letztes aktuelles Video: VideoVorschau