Diablo 2 Resurrected: Blizzard zeigt die überarbeiteten Zwischensequenzen aus Akt 1 und Akt 2

Blizzard Entertainment hat kurz vor dem Start des Frühzugangsbetatests für Vorbesteller die beiden neu aufgelegten Zwischensequenzen aus Diablo 2 Resurrected veröffentlicht, die den ersten und den zweiten Akt einleiten werden (Akt I: Das Verborgene Auge und Akt II: Das Geheimnis der Vizjerei).Am 13. August um 19:00 Uhr wird der Frühzugangsbetatest auf PC (Battle.net), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 starten. Das Frühzugangswochenende läuft bis zum 17. August um 19:00 Uhr. An diesem Betatest dürfen nur Vorbesteller von Diablo 2 Resurrected oder der Diablo Prime Evil Collection teilnehmen. Am 20. August um 19:00 Uhr beginnt dann das offene Betawochenende für alle interessierten Spieler (Preload: 18. August). Die Testphase soll bis zum 23. August um 19 Uhr gehen. Auf der Switch ist der Betatest nicht verfügbar.Diablo 2 Resurrected erscheint am 23. September 2021 für PC (Battle.net), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch. Es wird ausschließlich digital verfügbar sein (keine Box-Version). Außerdem hat Blizzard ganz nebenbei noch angekündigt, dass die finale Version doch keine TCP/IP-Unterstützung für Multiplayer-Matches bieten wird.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau