Diablo 2 Resurrected: Der offene Betatest auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S startet heute

Heute Abend um 19 Uhr startet der offene Betatest von Diablo 2 Resurrected auf PC (Battle.net), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4. Die überarbeitete Version des Action-Rollenspiels können sich alle interessierten Spieler anschauen. Am vorherigen Wochenende durften nur Vorbesteller an dem Multiplayer-Testlauf teilnehmen. Die Daten der Open Beta können bereits im Vorfeld aus den jeweiligen Stores runtergeladen werden.Die Testphase soll bis zum 23. August um 19 Uhr gehen. Xbox Live Gold wird nicht für das Spielen auf Xbox-Plattformen benötigt. PlayStation Plus ist für die offene Beta eine Voraussetzung. Auf der Switch ist der Betatest nicht verfügbar.In der Beta dürfen der gestaltwandelnde Druide und der hammerschwingende Paladin ausprobiert werden. Auch die Zauberin, der Barbar und die Amazone aus dem technischen Alphatest stehen als Klassen zur Verfügung. Die ersten beiden Akte (Akt I: Das Verborgene Auge und Akt II: Das Geheimnis der Vizjerei) können angespielt werden. Außerdem werden die neu aufgelegten Zwischensequenzen zu sehen sein.Die aktuelle Beta-Version lief auf der Xbox Series X ohne große Probleme. Auf der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro läuft das Spiel ( laut PC Games ) nicht wirklich gut, vor allem auf der PS4 sollen Ruckler an der Tagesordnung sein. Auch "Lags" bei vielen Gegnern wurden beobachtet. Die Performance (30fps) auf der PS4 ist kein gutes Omen für die Xbox-One-Fassung und vor allem für die Switch-Version. Letztere ist bisher nicht zugänglich.Überaus gelungen ist aber die Steuerung mit dem Controller, mit dem sich die Bewegungsrichtung des Charakters via Analog-Stick direkt steuern lässt, was eine viel präzisere Kontrolle erlaubt - im Vergleich zur Mausklick-Steuerung auf dem PC. Es ist fast ein neues Spielgefühl, gerade beim Ausweichen von Attacken oder Zaubern. Außerdem können sechs Fähigkeiten auf bestimmte Tasten gelegt werden, weshalb man im Kampf flexibler agieren und vielfältigere Attacken einsetzen kann - auf dem PC ist das auch möglich, aber etwas umständlicher. Im Controller-Kampf kommt eine kleine Zielhilfe zum Einsatz, die Gegner in Blickrichtung anvisiert und mit Namen und Gesundheitsbalken klar hervorhebt. Aus eigener Erfahrung treffen Nahkampfattacken in der Regel das gewünschte Ziel. Ob alle Fernkampf-Fertigkeiten davon profitieren werden, bleibt abzuwarten. Die allgemeine Inventar- und Charakterverwaltung ist mit dem Controller ordentlich umgesetzt worden, jedoch umständlicher als mit Maus & Tastatur. Immerhin gibt es eine Sortierfunktion für Controller-Nutzer im Inventar - und einen steuerbaren Maus-Zeiger-Ersatz für das Menü. Als PC-Nutzer würde ich die Kämpfe tatsächlich am liebsten mit Controller steuern und mich via Maus & Tastatur um das Inventar und die Charakter-Entwicklung kümmern.Blizzard: "Für beide Testwochenenden wird der Mehrspielermodus sowie plattformübergreifender Fortschritt (...) für Windows-PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar sein. Bis zu acht Spieler können in einem Spiel gemeinsam spielen. Neben einander ergänzenden Fähigkeiten, mit denen Spieler sich gegenseitig im Kampf unterstützen können, skalieren auch Erfahrung, Trefferpunkte von Monstern und die Anzahl an fallengelassenen Gegenständen mit der Anzahl an Spielern. Spieler können sich außerdem in PvP-Kämpfen duellieren und sogar das Ohr ihres Rivalen erbeuten."Diablo 2: Resurrected erscheint am 23. September 2021. Es wird ausschließlich digital verfügbar sein (keine Box-Version).Letztes aktuelles Video: VideoVorschau