Diablo 2: Resurrected: "Cinematic Trailer" vor dem Verkaufsstart

Der "Cinematic Trailer" ist vor dem Verkaufsstart von Diablo 2: Resurrected veröffentlicht worden. Das Video zeigt einen Zusammenschnitt der (überarbeiteten) Zwischensequenzen des Action-Rollenspiels von Blizzard Entertainment . Das Spiel erscheint am 23. September 2021 für PC (Battle.net), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch. Es wird ausschließlich digital verfügbar sein (keine Box-Version). Es bleibt zu hoffen, dass Blizzard Entertainment nach dem offenen Betatest noch einige technische Verbesserungen vorgenommen hat, denn gerade auf den Konsolen hatte das Spiel mit einigen Problemen und Rucklern zu kämpfen (wir berichteten).Über die Spielmodi und die Gruppensuche im Multiplayer schreibt Design Director Robert Gallerani im Battle.net : "Es gibt viele Arten für Spieler, Diablo II: Resurrected zu erleben: Online, Offline, Rangliste (nicht für Offline-Charaktere verfügbar), Ohne Rangliste, Hardcore, mit und ohne Erweiterung. Im Originalspiel waren die Namen der verschiedenen Spielmodi verwirrend für neue Spieler. Wenn ihr euch noch daran erinnert, das Hauptmenü des Originals führt folgende Optionen auf: Einzelspieler, Battle.net, Gateway: Battle.net und Multiplayer 2. [Anmerkung: TCP/IP-Unterstützung ist gestrichen worden] (...) Uns ist aufgefallen, dass viele Spieler das Spiel im Einzelspieler starten, aber dann mit Freunden spielen wollen. Da sie aber den Einzelspieler ausgewählt und daher einen Offline-Charakter erstellt haben, konnten sie nicht mit ihren Freunden zusammenspielen. Wir wollten so viele Spieler wie möglich dazu führen, einen Charakter zu erstellen, den sie mit ihren Freunden spielen können. Daher gibt es jetzt einen großen Button 'Spielen' und Spieler müssen nur zwischen Offline und Online auswählen.""Statt Lobbyinformationen austauschen zu müssen, können Spieler jetzt einfach ein Spiel starten und von da aus ihre Freunde aus der Freundesliste einladen. Obwohl das mittlerweile ein Standard für Spiele ist, gab es das vor 20 Jahren noch nicht. Zusätzlich gibt es jetzt auch ein Feature, mit dem automatische Gruppeneinladungen verschickt werden können. Im Originalspiel mussten Spieler, bevor sie einem Spiel beitreten konnten, 'PP', kurz für 'Party Please', in den Chat schreiben. Da fast jeder Spieler versuchen würde, mit dieser Methode eine Gruppe zu finden, haben wir uns dafür entschieden, das Ganze automatisch geschehen zu lassen. Unser Team wollte einen simplen und vereinfachten Weg für Konsolenspieler, mit Nicht-Freunden zu spielen, also haben wir eine Gruppensuchfunktion entwickelt. Dieses Feature ist für die Spieler, die eine bestimmte Aktivität mit anderen Spielern erledigen möchten, z. B. eine Quest oder einen Baal-Run, aber deren Freunde gerade nicht online sind. Die Gruppensuche sucht nach anderen Spielern einer ähnlichen Stufe, die dieselbe Aktivität erledigen möchten. Nach der Beta haben wir Feedback von Spielern erhalten, die um bessere Methoden bitten, um Lobbys zu durchsuchen. Daraufhin haben wir der Gruppensuche Sektionen für Bosse und Zonen hinzugefügt, damit sich Spieler besser für diese Aktivitäten koordinieren können. Außerdem wurden Filter für das Pandämonium-Event, die Über-Diablo-Events und PvP/Duelle hinzugefügt, damit es Konsolenspieler einfacher haben, sich mit Multiplayer-Sitzungen für diese Aktivitäten zu verbinden."Letztes aktuelles Video: VideoVorschau