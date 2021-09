Diablo 2: Resurrected: Der Herr des Schreckens kehrt zurück: Überblick vor dem Verkaufsstart

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Grafikkarte: Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplattenspeicher: 30 GB

Internet: Breitband-Internetverbindung

Auflösung: 1280x720

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600

Grafikkarte: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Festplattenspeicher: 30 GB

Internet: Breitband-Internetverbindung

Auflösung: 1920x1080

Blizzard Entertainment wird Diablo 2: Resurrected am morgigen 23. September um 17 Uhr (CEST) veröffentlichen. Die überarbeitete Version von Diablo 2 wird nur als digitale Version für PC im Battle.net PlayStation 4 und Switch verkauft. Die normale Edition des Spiels kostet 39,99 Euro. Die Diablo Prime Evil Collection für 59,99 Euro umfasst zusätzlich die Diablo 3: Eternal Collection und kosmetische Zusatzinhalte für D3. Der Preload der Spieldaten soll bereits möglich sein. Physische Box-Versionen sind nicht geplant.Die Rangliste (Ladder) soll erst später nach der Veröffentlichung des Hauptspiels implementiert werden. Für Multiplayer-Funktionen wird PlayStation Plus auf PS4 und PS5 sowie Xbox Live Gold auf Xbox Series X|S und Xbox One benötigt. Das Spiel bietet Cross-Progression via Battle.net-Account, aber kein Cross-Play ( laut Eurogamer ).Der Einzelspielermodus kann offline gespielt werden, aber es wird "gelegentlich" für Updates und Authentifizierungsüberprüfungen eine Internetverbindung benötigt. TCP/IP-Unterstützung für Multiplayer-Matches wird im Gegensatz zum Original nicht geboten.Blizzard: "Spieler können auf PC lokale Offline-Speicherstände übertragen, indem sie die Speicherstände aus dem originalen Diablo 2 zu Diablo 2: Resurrected kopieren. Allerdings unterscheiden sich lokale Speicherstände (ob sie nun neu erstellt oder aus Diablo 2 kopiert wurden) von Online-Speicherständen. Das moderne Battle.net hat sich seit der Veröffentlichung von Diablo 2 vor all diesen Jahren enorm verändert. Um auf alle modernen Online-Funktionen wie Freundeseinladungen und verbesserte Sicherheit zugreifen zu können, müssen Spieler sich einen neuen Online-Charakter erstellen."MindestsystemanforderungenEmpfohlene SystemanforderungenLetztes aktuelles Video: VideoVorschau