Diablo 2: Resurrected: Überlastete Server, verschwundene Charaktere und Notfall-Wartungsarbeiten

We've had tons of players online, which is great but has been a challenge for servers surpassing our testing. We know many players are still affected, so we're actively adding capacity and will keep on this until it’s in a better place. This may involve more restarts as well.



— Rod Fergusson (@RodFergusson) September 23, 2021





And speaking of restarts - at 1 PM PDT, D2R servers will go offline for approximately 45 minutes of maintenance as we continue to work the problem. If you're online, please logout before the servers go offline. Again, thanks for your patience during this time.



— Rod Fergusson (@RodFergusson) September 23, 2021





[#D2R] We'll be performing emergency maintenance beginning at 1:00 PM (PDT) and lasting until approximately 1:45 PM (PDT)



— Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) September 23, 2021





[#D2R] We're continuing to work on problems affecting characters and game creation. Thank you for your continued patience today.



— Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) September 23, 2021

Der heutige Verkaufsstart von Diablo 2: Resurrected war wohl etwas zu viel für die Battle.net-Server. Seit der Veröffentlichung des Remakes häufen sich Berichte über Probleme bei der Erstellung von Charakteren im Online-Modus und teilweise auch über das spurlose Verschwinden von erstellten Charakteren. Blizzard Entertainment hat um 19 Uhr erste Wartungsarbeiten an den Servern vorgenommen und um 22 Uhr wurden die Server erneut für Notfall-Wartungsarbeiten runtergefahren. Die Downtime soll etwa 45 Minuten betragen. Offline-Partien sollen möglich sein, sofern man sein Spiel einmal authentifiziert hat.Rod Fergusson (Executive Producer der Diablo-Reihe) schrieb via Twitter, dass der Ansturm der Spieler zu groß für die Server war. Sie würden bereits an der Erhöhung der Server-Kapazitäten arbeiten, heißt es weiter. Etwaige Server-Neustarts sollen ebenfalls möglich sein.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau