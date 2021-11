Diablo 2: Resurrected: Nächstes Update bringt Anfang Dezember ein von Fans gewünschtes PC-Feature

Blizzard Entertainment hat endlich genauere Details zum großen Update 2.3 für die Remaster-Version des Action-Rollenspiels Diablo 2: Resurrected bekannt gegeben. Auf der offiziellen Webseite meldeten sich die Entwickler zu Wort, um einen kleinen Ausblick zu geben. Zu den Neuerungen zählt unter anderem ein von vielen Fans seit langer Zeit gewünschtes Feature.Diese hatten nämlich für die PC-Version des Spiels eine Option gefordert, um auch bei der Steuerung mit Maus und Tastatur eine Skill-Leiste verwenden zu können. Genau dieses Feature wird mit dem Update 2.3 sein Debüt feiern. Weiterhin wird es endlich möglich sein, Fertigkeiten direkt per Mausklick einzusetzen, anstatt sie zuvor auswählen zu müssen. Des Weiteren dürfen sich Konsolenbenutzer auf eine Funktion freuen, mit deren Hilfe sie bei Offline-Partien eine bestimmte Anzahl an Spielern anzugeben – ohne dass diese tatsächlich vorhanden sind. Auf diese Weise könnt ihr etwa eine Partie mit acht Spielern "vorgaukeln" und erhaltet die entsprechende Menge an Erfahrungspunkten und Beute.Außerdem stehen Änderungen beim Interface, eine optimierte Performance, PvP-Anpassungen sowie zahlreiche Bugfixes auf dem Programm. Die vollständigen Patch Notes sind bisher nicht bekannt. Allerdings steht bereits fest, dass der Release des Updates 2.3 für Anfang Dezember geplant ist. Einen konkreten Termin wird Blizzard im Verlauf der nächsten Tage nachreichen.