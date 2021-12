Diablo 2: Resurrected: Update 2.3 mit wichtigen PC-Features ist da

Blizzard Entertainment hat Wort gehalten und das Update 12 (auch als Update 2.3 bekannt) für Diablo 2 Resurrected veröffentlicht. Der Download ist sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen verfügbar und sollte beim nächsten Spielstart eigentlich automatisch stattfinden - bei Bedarf kann man ihn auch manuell starten.Es handelt sich dabei um ein sehr umfangreiches Updates, das vor allem für die PC-Version einige von den Fans seit langer Zeit gewünschte Features im Gepäck hat. So steht ab sofort eine Funktion namens "Force Move" bereit, das auf Knopfdruck den Charakter zu einem bestimmten Ort schickt, ohne dass ihr hierfür auf ein Monster oder ähnliches zielen müsst. Ebenfalls neu ist der "Quick Cast": Hierbei handet es sich um ein Feature, das auf Hotkeys abgelegte Fähigkeiten auslöst, ohne diese zuvor im Interface zu selektieren. Das Ergebnis dessen ist eine nicht zu vernachlässigende Zeitersparnis und somit ein besserer Spielfluss.Aber auch die Besitzer der Konsolenversionen von Diablo 2: Resurrected gehen nicht leer aus. Hier dürfen sich vor allem die PvP-Fans über eine neue optische Anzeige für verfehlte Angriffe freuen. Des Weiteren umfasst das Update 2.3 zahlreiche Optimierungen, Bugfixes und kleinere Änderungen. Die ausführlichen Patch Notes für die PC-Version sowie die Konsolen-Variante findet ihr auf der offiziellen Webseite.Diablo 2: Resurrected wurde am 23. September 2021 auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Switch veröffentlicht. Den Test zur runderneuten Teufelsjagd auf 4Players.de könnt ihr hier finden