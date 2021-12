Diablo 2: Resurrected: Was bringt das Update 2.4?

Blizzard Entertainment hat bekannt gegeben , was das umfangreiche Update 2.4 für Diablo 2 Resurrected beinhalten wird. Wann genau das Update erscheinen wird, ist allerdings bisher nicht klar. Es soll zunächst gegen Anfang des nächsten Jahres auf dem PTR-Server landen, um sich den ersten kritischen Blicken der Fans zu stellen. Erst wenn diese Testphase erfolgreich abgeschlossen ist, erfolgt der Release auf den Live-Servern.Zu den größten Highlights des Updates 2.4 dürfte die Einführung der Ranglisten zählen. Wie schon beim Original des Action-Rollenspiels wird es hiervon vier Varianten geben. Neben der Standard-Rangliste wird es auch ein separates Ranking für den Hardcore-Modus geben – und das auch jeweils für die Erweiterung "Lord of Destruction". Zusätzlich nimmt Blizzard Entertainment einige Änderungen am allgemeinen Balancing der Charakterklassen vor. So wollen die Entwickler den Nahkampf der Amazone verbessern, die Kampfkunst-Fähigkeiten der Assassine optimieren und die Wurfvariante des Barbaren etwas mehr in den Fokus stellen. Alle Klassen sollen nochmals unter die Lupe genommen und bei Bedarf angepasst werden.Außerdem plant Blizzard Entertainment einige Veränderungen bei den Söldnern sowie die Ergänzung von neuen Runenwörtern, um in diesem Bereich für etwas mehr Abwechslung zu sorgen. Auch zusätzliche Rezepte für den Horadrimwürfel stehen auf der To-Do-Liste. Konkrete Patch Notes wird es hingegen wohl erst kurz vor dem finalen Release des Updates 2.4 geben.