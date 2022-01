Diablo 2: Resurrected: PTR-Server und Infos zum Update 2.4

Diablo II: Resurrected PTR Schedule:



👾 1/12 - Database/Server Update PTR

⚔️ Coming Soon - 2.4 PTR



— Diablo (@Diablo) January 11, 2022

Diablo 2: Resurrected, die überarbeitete Neuauflage des klassischen Action-Rollenspiels, erhält einen eigenen Testserver. Dieser PTR (Public Test Realm) geht im Verlauf des heutigen Tages online und soll zunächst dazu dienen, um allgemeine Aspekte der Severstrukur und der Datenbank auf den Prüfstand zu stellen. Das klingt nicht sonderlich aufregend, doch schon bald dürfte es sehr viel interessanter werden.Wie Blizzard Entertainment in einem Tweet angekündigt hat, soll in Kürze das Update 2.4 für Diablo 2: Resurrected auf dem PTR landen. Somit werdet ihr vor dem finalen Release die Möglichkeit haben, die neuen Features genauer unter die Lupe zu nehmen. Wann genau der Startschuss für diesen Test fällt, haben die Entwickler allerdings nicht verraten.Fest steht hingegen, dass dieses Update 2.4 für Diablo 2: Resurrected sehr umfangreich sein wird. Dies liegt vor allem daran, dass mit dieser Version endlich die Ranglisten ins Spiel eingeführt werden. Insgesamt vier Rankings sind geplant, die nach Standard- und Hardcore-Modus aufgeteilt sind. Hinzu kommen Änderungen am Klassen-Balancing, neue Runenwörter und einiges mehr.Diablo 2 Resurrected erschien am 23. September 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Switch. Im Test auf 4Players.de konnte das Action-RPG eine gute Wertung erreichen.