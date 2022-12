Diablo 2: Resurrected: Weihnachtsevent "22 Schreckensnächte" bringt kurzweilige Abwechslung

Diablo 2: Resurrected – Die 22 Schreckensnächte

Weihnachten in der Welt von Sanktuario ist wahrlich kein Zuckerschlecken – insbesondere 2022 nicht. In Diablo 2: Resurrected finden nämlich in dieser Zeit die 22 Schreckensnächte statt.Dies kündigte Blizzard in einem Blogpost an und verrät ein paar Details zum vergleichsweise ungewöhnlichen Weihnachtsevent. Demnach erwarten euch in den nächsten gut drei Wochen jeden Tag spezielle Ereignisse, die ein Stück weit Abwechslung in den Action-Rollenspiel-Trott bringen.Die 22 Schreckensnächte finden in Diablo 2: Resurrected vom 13. Dezember 2022 bis zum 4. Januar 2023 statt. Jeden Tag gibt es um jeweils 20:00 Uhr einen neuen Gameplay-Modifikator, der sich über die gesamte Spielwelt ausstreckt. Welche Modifikatoren euch erwarten, das verraten die Entwickler natürlich nicht im Vorfeld.Stattdessen wird der laufende Modifikator erst bei der Aktivierung über die Nachricht des Tages im Spiel enthüllt. Anschließend bleibt dieser für 24 Stunden bestehen, ehe ein neuer Modifikator eingeführt wird. Das Event kann dabei in allen Online-Spielmodi gespielt werden, mit Ausnahme des klassischen Diablo 2-Modus.Blizzard verspricht, dass euch über die Festtage "mächtige Beute, ein Hauch Schrecken und jeden Tag eine neue Überraschung" erwartet.Wer hingegen auf der Suche nach einem neuen Diablo-Abenteuer ist, muss sich noch einige Monate lang gedulden. Erst im Juni 2023 wird Diablo 4 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen, wie Blizzard zuletzt mit einem schicken Cinematic-Trailer enthüllte Der Fokus wird daher im kommenden Jahr vor allem auf der Fortsetzung liegen. Dennoch soll Diablo 2: Resurrected auch zukünftig weiterhin mit Patches und neuen Ladder-Seasons versorgt werden.