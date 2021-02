Hearthstone: Geschmiedet im Brachland: Nächste Erweiterung und Söldner-Modus angekündigt

"Zauber mit Rängen - Übung macht den Meistermagier! Jede Klasse erhält einen neuen Zauber mit Rängen, der verbessert wird, wenn ihr 5 und 10 Manakristalle erreicht.

Schlüsselwort: Raserei: Die gefährlichen Bedingungen des Brachlands können selbst den sanftmütigsten Ebenenschreiter in einen tödlichen Wirbelwind aus Krallen und Federn verwandeln. Diener mit dem Schlüsselwort Raserei verfügen über mächtige Effekte, die ausgelöst werden, wenn sie zum ersten Mal Schaden überleben.

Legendäre Söldnerdiener: Bei Horde und Allianz herrscht kein Mangel an Kämpfern, die sich gegen die passende Bezahlung ins Abenteuer stürzen. Diese klassenspezifischen legendären Diener können es kaum erwarten, ihren Wert auf dem Schlachtfeld und im Gasthaus unter Beweis zu stellen."

Mit "Geschmiedet im Brachland" ist die nächste Hearthstone-Erweiterung bei der BlizzConline angekündigt worden. Es ist die erste Erweiterung aus dem Jahr des Greifen. Sie enthält 135 Karten. Zusätzlich zum Schlüsselwort "Raserei" und "Zaubern mit Rängen" bringt Geschmiedet im Brachland zehn Söldner als Diener mit sich, die jeweils für eine Hearthstone-Klasse stehen und deren Geschichten im Laufe des Jahres des Greifen erzählt werden - auch im kommenden neuen Spielmodus Hearthstone: Söldner.Außerdem wird Hearthstone: Söldner, ein neuer kompetitiver und Einzelspielermodus, in dem die Spieler mächtige Charaktere aus ganz Azeroth sammeln, aufwerten und in den Kampf schicken können, im Laufe des Jahres veröffentlicht. Die Söldner der Spieler erhalten Erfahrung, Ausrüstung sowie neue Fähigkeiten und entwickeln sich in zufällig erstellten Roguelike-Missionen weiter. Weitere Informationen sollen folgen, wenn die Veröffentlichung näher rückt.Das Megapaket zu Geschmiedet im Brachland kann für 79,99 Euro im Vorverkauf erworben werden. Es enthält 85 Kartenpackungen dieser Erweiterung (darunter fünf goldene Kartenpackungen, die ausschließlich goldene Karten enthalten), zwei zufällige goldene legendäre Karten, den Kartenrücken und alternativen Helden Hamuul Runentotem sowie Boni für den Schlachtfeldmodus von Hearthstone, die bis zur nächsten Erweiterung anhalten. Für 49,99 Euro ist außerdem das Vorverkaufspaket zu Geschmiedet im Brachland verfügbar, das 60 Kartenpackungen dieser Erweiterung, zwei zufällige legendäre Karten und den Kartenrücken Hamuul Runentotem enthält.Letztes aktuelles Video: AnkündigungBlizzard: "Gleichzeitig mit Beginn des Jahres des Greifen wird außerdem das neue Kernset von Hearthstone veröffentlicht, das mit einer Auswahl von 235 Karten (darunter neue und bereits veröffentlichte Karten) die existierenden Basis- und Klassiksets ersetzt und dem Spiel sowohl für erfahrene Spieler als auch Neueinsteiger neues Leben einhaucht. Parallel zum Kernset erscheint auch das neue Klassikformat. Hier können Spieler mit den ursprünglichen Karten, so wie sie im Jahr 2014 bei der Veröffentlichung von Hearthstone waren, Decks erstellen und gegeneinander antreten.""Mit Beginn des Jahres des Greifen wird ein neues Kernset für Hearthstone veröffentlicht. Das Kernset wird jährlich aktualisiert, kann von allen Spielern kostenlos durch Stufenaufstiege freigeschaltet werden und ersetzt die aktuellen Basis- und Klassikkarten durch eine Sammlung von 235 neuen und bestehenden Karten. Mit diesem neuen Set wollen wir für Abwechslung in Hearthstone sorgen und neuen Spielern den Einstieg erleichtern. Das Kernset besteht aus 160 Klassenkarten und 75 neutralen Karten, darunter neue Versionen der legendären Drachen aus Warcraft wie Todesschwinge, Malygos und Ysera.""Neu im Jahr des Greifen ist außerdem das Klassikformat von Hearthstone, mit dem Spieler das Spiel so erleben können, wie es bei der Veröffentlichung im Jahr 2014 war. Das voll unterstützte Klassikformat wird neben dem Standardformat und dem wilden Format existieren, über eigene Belohnungen und Ranglisten verfügen und alle ursprünglichen Karten von Hearthstone in der Form enthalten, wie sie 2014 veröffentlicht wurden."