Hearthstone: Geschmiedet im Brachland: Update 20.4 und neues Mini-Set

Blizzard Entertainment veröffentlicht heute das Update 20.4 ( Change-Log ) und das Mini-Set "Die Höhlen des Wehklagens" für Hearthstone: Geschmiedet im Brachland . Das Mini-Set besteht aus 35 Karten, die alle in Geschmiedet-im-Brachland-Packungen enthalten sein können. Das Set mit 66 Karten (vier legendäre Karten, eine epische Karte (x2), 14 seltene Karten (x2) und 16 gewöhnliche Karten (x2)) ist im Spiel oder im Shop für 14,99 Euro oder 2.000 Gold erhältlich.Außerdem sind die Pläne für die nächsten beiden "Bücher der Söldner" und das nächste "Buch der Helden" (Solo-Abenteuer) verraten worden."Buch der Söldner: Xyrella - mit Patch 20.4 verfügbarAls Lichtsplitter auf ganz Azeroth niederprasselten nannten es die Draenei die Nacht der fallenden Sterne. Geleitet von einer mysteriösen Stimme befindet sich Priesterin Xyrella im Brachland auf der Suche nach den leuchtenden Splittern, die das Leben ihrer Tochter zu retten vermögen. Die Reise der Priesterin wird am 3. Juni im Buch der Söldner: Xyrella enthüllt. Wenn ihr alle 8 Bosse in diesem linearen Abenteuer besiegt, erhaltet ihr eine Priesterpackung, die ausschließlich Priesterkarten aus dem Standardformat enthält.Buch der Söldner: Guff - ab dem 15. JuniGuff Runentotem wollte eigentlich immer nur anderen helfen, doch manchmal führt seine „Hilfe“ aus Versehen dazu, dass eine Horde Treants Donnerfels verwüstet. Guff hat geschworen, die Dinge wieder hinzubiegen. Seine Suche nach Wiedergutmachung führt ihn und seine Begleiter zu den Höhlen des Wehklagens. Was Guff im Inneren vorfindet, wird am 15. Juni im Buch der Söldner: Guff enthüllt. Wenn ihr alle 8 Bosse in diesem linearen Abenteuer besiegt, erhaltet ihr eine Druidenpackung, die ausschließlich Druidenkarten aus dem Standardformat enthält.Buch der Helden: Malfurion - ab dem 22. JuniAls erster Druide hat Malfurion geschworen, die Natur jahrtausendelang vor Bedrohungen wie seinem Bruder zu beschützen. Trotz seiner unerbittlichen Standhaftigkeit haben sich die Gefahren Azeroths mit der Zeit nur vervielfältigt. Die Feinde der Wildnis wachsen sowohl in Stärke als auch Grausamkeit. Malfurions packende Geschichte wird am 22. Juni im Buch der Helden: Malfurion erzählt. Wenn ihr alle 8 Bosse in diesem linearen Abenteuer besiegt, erhaltet ihr eine Druidenpackung, die ausschließlich Druidenkarten aus dem Standardformat enthält."Letztes aktuelles Video: Ankündigung