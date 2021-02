Buddy Simulator 1984: Eine KI als bester Freund?

Screenshot - Buddy Simulator 1984 (PC) Screenshot - Buddy Simulator 1984 (PC) Screenshot - Buddy Simulator 1984 (PC) Screenshot - Buddy Simulator 1984 (PC) Screenshot - Buddy Simulator 1984 (PC) Screenshot - Buddy Simulator 1984 (PC) Screenshot - Buddy Simulator 1984 (PC)

Am 18. Febraur 2021 haben die Not a Sailor Studios ihren Buddy Simulator 1984 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 25. Februar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,19 Euro statt 7,99 Euro). Eine kostenlose Demo steht ebenfalls zum Donwload bereit. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 154 Reviews positiv).Laut Entwicklern ist der Buddy Simulator 1984 eine auf künstlicher Intelligenz basierende Retro-Simulation eines besten Freundes, mit dem man sich unterhalten, abhängen und sogar spielen kann. Der digitale Freund sei nicht nur merk- und lernfähig, sondern passe sich auch den Interessen und der Persönlichkeit des Spielers an. Gleichzeitig wird aber auch eine einzigartige Horrorerfahrung auf einer sehr persönlichen Ebene versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer