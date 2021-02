Lemon Cake: Virtuelle Landbäckerei eröffnet auf Steam

Screenshot - Lemon Cake (PC) Screenshot - Lemon Cake (PC) Screenshot - Lemon Cake (PC) Screenshot - Lemon Cake (PC) Screenshot - Lemon Cake (PC) Screenshot - Lemon Cake (PC) Screenshot - Lemon Cake (PC) Screenshot - Lemon Cake (PC) Screenshot - Lemon Cake (PC)

Am 18. Februar 2021 hat Éloïse Laroche ihre Bäckerei-Simulation Lemon Cake für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 25. Februar ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,61 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 93 Prozent von 100 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Stelle eine verlassene Bäckerei wieder her und bereite Gebäck vom Bauernhof bis zum Tisch zu! Baue im Gewächshaus frische Zutaten an, backe Gebäck und Süßigkeiten in der Küche und serviere deine Backwaren hungrigen Kunden in deinem eigenen Geschäft!Auch wenn deine Bäckerei anfangs vielleicht kaputt, überwachsen und sogar... heimgesucht wird?! Mach dir keine Sorgen! Du kannst jeden Raum in der Bäckerei reparieren, einrichten und dekorieren. Wenn du Upgrades freischaltest, stehen dir neue Funktionen zur Verfügung, die dir den Betrieb der Bäckerei erleichtern. Vielleicht kannst du sogar den freundlichen Geist davon überzeugen, dich im Geschäft zu unterstützen und Kunden zu bedienen! Die besten Backzutaten sind hausgemacht! Sammle Honig aus deinem Bienenstock, ziehe eine Kuh auf um frische Milch zu melken, adoptiere ein paar Hühner, um deinen Rezepten Eier hinzuzufügen. Du kannst auch Bäume und Pflanzen züchten, um eine Vielzahl von Früchten zu ernten. Vergiss aber nicht deine Pflanzen zu gießen und deine Tiere zu bürsten, da dir sonst bald die Zutaten zum Backen ausgehen!Du kannst Zutaten miteinander mischen um alle Arten von Rezepten zuzubereiten, einschließlich Gebäck, Süßigkeiten und gefrorenen Desserts! Sobald die Küche wieder aufgebaut ist, Kannst du bis zu drei Backwaren gleichzeitig backen. Vergiss Sie jedoch nicht zu lange im Ofen, da die Backwaren sonst zu brennen beginnen!! Stelle sicher das du deine Kunden schnell bedienst und halte dein Schaufenster immer gut gefüllt, damit du keine Bestellungen verpasst! Serviere ungeduldigen Kunden Kaffee, damit sie länger in der Bäckerei bleiben... Und baue ein entzückendes Katzencafé, um den Tag für alle zu verschönern!Du kannst Erfahrung sammeln, dein Rezeptbuch erweitern und so neue Desserts zubereiten! Es gibt über 40 Backwaren im Spiel, wie Kekse, Donuts, Kuchen und andere Süßigkeiten. Du kannst täglich bis zu sechs Rezepte auswählen die in dein Tagesmenü aufgenommen werden. Erhalte Boni und vermeide Strafen, indem du ein ausgewogenes Menü für deine Kunden zusammenstellst! Du hast jeden Morgen Zeit deine Bäckerei vorzubereiten bevor du die Türen für die Kunden öffnest! So kannst du dich morgens ganz entspannt und in deinem eigenen Tempo für den Tag vorbereiten. Sobald die Türen geöffnet sind werden deine Kunden dich bis zum Schließen beschäftigen!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer