Warhammer 40.000: Dakka Squadron: Flyboyz Edition: Feuer frei für die orkische Luftkampf-Action auf PC

Verbessere deine Fertigkeiten und steige in den Rängen der Ork-Fraktion auf. Beginne als ein niedriger Flyboy und erobere Welten, um zu einem Warboss zu werden.

Erkunde unglaubliche Umgebungen auf zahlreichen Planeten bei einer Kampagne mit mehr als 20 Missionen

Fantastische Darstellung und Vertonung der Charaktere als Teil einer komplexen Handlung mit dem dunklen Humor des Universums von Warhammer 40,000

Bewältige Missionen, führe Herausforderungen durch und schalte Errungenschaften frei, um mächtige Ork-Waffen zu entdecken und unglaublichen Flugzeug-Verbesserungen zu erhalten

Meistere Luftkämpfe, Sturzbomber-Angriffe und Flächenbombardierung mit unterschiedlichen Spielstilen, um diverse Luft-Luft- sowie Luft-Boden-Missionen zu bewältigen.

Das erste Videospiel, das von Grund auf von Orks für Orks entwickelt wurde!

Am 18. Februar 2021 haben die Phospor Game Studios die Flyboyz Edition ihrer bereits für iOS und Android erschienenen Luftkampf-Action Warhammer 40.000: Dakka Squadron für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen und außerdem eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird noch bis zum 25. Februar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Eine spätere Veröffentlichung auf GOG ist ebenfalls geplant, aber noch ohne Termin. Nicht näher konkretisierte Konsolenadaptionen wurden ebefalls in Aussicht gestellt.Spielbeschreibung des Herstellers: "Dakka Squadron ist ein rasanter Luftkampf-Shooter, bei dem man einen Ork Flyboy spielt, der in der Luft das tut, was Orks am besten tun: Kämpfen! Fliege durch außerirdische Welten, kämpfe gegen eine irre Wahrscheinlichkeit an und vernichte feindliche Luftkampfeinheiten sowie Bodenziele mit deinen Supa-Shootas. Schalte dabei neue Waffen frei und verbessere deinen Squadron, damit ihr die 'tödlichsten' Flyboys am Himmel werdet! Wähle einen Ork-Clan und passe dein Squadron an, um deinem Spielstil zu entsprechen. Fliege Dakkajets, Brenna-Bombas und Blitza-Bombas. Rüste sie mit einem Arsenal an Schusswaffen, Bomben sowie Raketen aus und lerne Spezialmanöver, um mit deinem Dakka eine Galaxis zu erobern, die voll mit klassischen Feinden ist."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Flyboyz Edition Trailer